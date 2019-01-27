اضرار تناول مكملات البوتاسيوم و اسباب تراكمه في الجسم

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البوتاسيوم معدن مهم جداً للحياة ، حيث أن البوتاسيوم ضروري للقلب و الكلى ، و غيرها من الأجهزة لتعمل بشكل طبيعي ، و يتواجد هذا العنصر بصور طبيعية في عدد من الاطعمة ، و من الممكن الحصول عليه في شكل مكملات غذائية.

أهمية الحصول على البوتاسيوم

معظم الناس الذين يتناولون غذاء صحي يجب أن يحصلوا على كمية كافية من البوتاسيوم بشكل طبيعي ، و انخفاض البوتاسيوم يرتبط مع خطر ارتفاع ضغط الدم ، و أمراض القلب ، و السكتة الدماغية ، و التهاب المفاصل ، و السرطان ، و الاضطرابات الهضمية ، و العقم ، و بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض البوتاسيوم ، يوصي الأطباء أحيانًا بتحسين الأنظمة الغذائية – أو مكملات البوتاسيوم – لمنع أو علاج بعض من هذه الحالات.

الأشخاص الأكثر عرضة لنقص البوتاسيوم

– من هم معتادين على استخدام بعض الأدوية مثل مدرات البول.

– من يقوموا بوظائف تتطلب جهدا بدنيا.

– الأشخاص الرياضيون الذين يمارسون الرياضة في المناخ الحار و يتعرقون بشكل مفرط.

– من هم لديهم الظروف الصحية التي تؤثر على امتصاص الجهاز الهضمي ، مثل مرض كورونا.

– من يعانوا من اضطرابات الأكل.

– المدخنين و متعاطي الكحول أو المخدرات.

الكمية الكافية من البوتاسيوم يوميا

حدد معهد الطب كمية كافية من البوتاسيوم يوميا ، يجب أن يكون الحصول على هذا الكم من البوتاسيوم من الحمية الغذائية ، مع أو بدون مكملات ، كافياً للحفاظ على صحتك ، حيث قررت ادارة الاغذية و العقاقير أن الأطعمة التي تحتوي على ما لا يقل عن 350 ملليغرام من البوتاسيوم ، يمكن أن تحمل الفوائد التالية : “الحمية التي تحتوي على الأطعمة التي تحتوي على مصادر جيدة من البوتاسيوم و كميات قليلة من الصوديوم قد تقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم و السكتة الدماغية ” ، و احرص دائما على تناول مكملات البوتاسيوم مع كوب كامل من الماء أو العصير ، و لا يوجد حد أعلى محدد للبوتاسيوم ، لذلك ليس من الواضح كمية البوتاسيوم التي يمكن أن تأخذها بأمان ، و مع ذلك يمكن أن تكون جرعات عالية جدا من البوتاسيوم مميتة.

الحصول على البوتاسيوم من الأطعمة

هناك العديد من المصادر الغذائية الطبيعية التي تحتوي على نسب جيدة جدا من البوتاسيوم و هذه الأطعمة تشمل :

– الموز.

– افوكادو.

– المكسرات ، مثل اللوز والفول السوداني.

– الحمضيات.

– الخضار الورقية الخضراء.

– الحليب.

– البطاطا.

و لكن ضع في اعتبارك أن بعض أنواع و طرق الطبخ ، مثل الغليان ، يمكن أن تقلل من محتوى البوتاسيوم في بعض الأطعمة.

مخاطر تناول مكملات البوتاسيوم

تماما مثل أي عنصر يمكن تناوله ، هناك بعض الآثار الجانبية التي قد تصاب بها في الجرعات العالية ، و يمكن أن يكون البوتاسيوم خطيراً ، و لذلك لا تأخذ مكملات البوتاسيوم دون التحدث مع طبيبك ، أما عن الجرعات العادية من البوتاسيوم ، فيكون آمن إلى حد ما ، و قد يسبب اضطراب في المعدة ، و بعض الناس يعانون من الحساسية لمكملات البوتاسيوم.

تحذيرات عند تناول مكملات البوتاسيوم

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى و السكري ، و أمراض القلب ، و مرض أديسون ، و تقرحات المعدة ، أو مشاكل صحية أخرى ، و لا ينبغي أبدا أن تأخذ مكملات البوتاسيوم دون التحدث الى الطبيب أولا.

تناول جرعة مفرطة من البوتاسيوم

– تضمن علامات جرعة زائدة من البوتاسيوم ضعف العضلات أو الشلل ، و عدم انتظام ضربات القلب ، و الارتباك ، و الإحساس بالوخز في الأطراف ، و انخفاض ضغط الدم ، و قد يصل الأمر إلى حد الإصابة بالغيبوبة ، و لذلك لابد من الحصول على المساعدة الطبية الطارئة على الفور.

– الآثار الجانبية الأخرى الشائعة في حالة الافراط في تناول المكمل ، ضعف العضلات أو شللها ، و تشوهات القلب ، و عدم انتظام ضربات القلب ، بما في ذلك بطء القلب الجيبي ، و احتقال الجيوب الأنفية ، و إيقاع بطيء بطيني ، و تسرع القلب البطيني ، و الرجفان البطيني ، و الانسحاب.

أسباب فرط بوتاسيوم الدم

– قد يحدث فرط بوتاسيوم الدم ، إذا لم تعمل الكلى بشكل صحيح و لا تستطيع إزالة البوتاسيوم من جسمك أو إذا كانت خلايا الجسم تطلق كمية كبيرة من البوتاسيوم.

– مرض الكلى هو السبب الأكثر شيوعا لفرط بوتاسيوم الدم ، حيث ان الكلى تساعد على التحكم في توازن البوتاسيوم في الجسم ، إذا لم يعملوا بشكل صحيح ، لا يمكنهم تصفية البوتاسيوم الزائد من الدم أو إزالته من الجسم.

– يمكن للبوتاسيوم الزائد في النظام الغذائي أيضا أن يساهم في زيادة مستويات الدم ، و خاصة إذا كان هناك مشكلة في وظائف الكلى ، و بدائل الملح تحتوي عادة على كميات عالية من البوتاسيوم ، و الأطعمة مثل البطيخ وعصير البرتقال والموز غنية بالبوتاسيوم أيضًا.