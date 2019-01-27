انت الان تتابع موضوع اضرار تناول مكملات البوتاسيوم و اسباب تراكمه في الجسم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
محتويات
البوتاسيوم معدن مهم جداً للحياة ، حيث أن البوتاسيوم ضروري للقلب و الكلى ، و غيرها من الأجهزة لتعمل بشكل طبيعي ، و يتواجد هذا العنصر بصور طبيعية في عدد من الاطعمة ، و من الممكن الحصول عليه في شكل مكملات غذائية.
أهمية الحصول على البوتاسيوم
معظم الناس الذين يتناولون غذاء صحي يجب أن يحصلوا على كمية كافية من البوتاسيوم بشكل طبيعي ، و انخفاض البوتاسيوم يرتبط مع خطر ارتفاع ضغط الدم ، و أمراض القلب ، و السكتة الدماغية ، و التهاب المفاصل ، و السرطان ، و الاضطرابات الهضمية ، و العقم ، و بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض البوتاسيوم ، يوصي الأطباء أحيانًا بتحسين الأنظمة الغذائية – أو مكملات البوتاسيوم – لمنع أو علاج بعض من هذه الحالات.
الأشخاص الأكثر عرضة لنقص البوتاسيوم
– من هم معتادين على استخدام بعض الأدوية مثل مدرات البول.
– من يقوموا بوظائف تتطلب جهدا بدنيا.
– الأشخاص الرياضيون الذين يمارسون الرياضة في المناخ الحار و يتعرقون بشكل مفرط.
– من هم لديهم الظروف الصحية التي تؤثر على امتصاص الجهاز الهضمي ، مثل مرض كورونا.
– من يعانوا من اضطرابات الأكل.
– المدخنين و متعاطي الكحول أو المخدرات.
الكمية الكافية من البوتاسيوم يوميا
حدد معهد الطب كمية كافية من البوتاسيوم يوميا ، يجب أن يكون الحصول على هذا الكم من البوتاسيوم من الحمية الغذائية ، مع أو بدون مكملات ، كافياً للحفاظ على صحتك ، حيث قررت ادارة الاغذية و العقاقير أن الأطعمة التي تحتوي على ما لا يقل عن 350 ملليغرام من البوتاسيوم ، يمكن أن تحمل الفوائد التالية : “الحمية التي تحتوي على الأطعمة التي تحتوي على مصادر جيدة من البوتاسيوم و كميات قليلة من الصوديوم قد تقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم و السكتة الدماغية ” ، و احرص دائما على تناول مكملات البوتاسيوم مع كوب كامل من الماء أو العصير ، و لا يوجد حد أعلى محدد للبوتاسيوم ، لذلك ليس من الواضح كمية البوتاسيوم التي يمكن أن تأخذها بأمان ، و مع ذلك يمكن أن تكون جرعات عالية جدا من البوتاسيوم مميتة.
الحصول على البوتاسيوم من الأطعمة
هناك العديد من المصادر الغذائية الطبيعية التي تحتوي على نسب جيدة جدا من البوتاسيوم و هذه الأطعمة تشمل :
– الموز.
– افوكادو.
– المكسرات ، مثل اللوز والفول السوداني.
– الحمضيات.
– الخضار الورقية الخضراء.
– الحليب.
– البطاطا.
و لكن ضع في اعتبارك أن بعض أنواع و طرق الطبخ ، مثل الغليان ، يمكن أن تقلل من محتوى البوتاسيوم في بعض الأطعمة.
مخاطر تناول مكملات البوتاسيوم
تماما مثل أي عنصر يمكن تناوله ، هناك بعض الآثار الجانبية التي قد تصاب بها في الجرعات العالية ، و يمكن أن يكون البوتاسيوم خطيراً ، و لذلك لا تأخذ مكملات البوتاسيوم دون التحدث مع طبيبك ، أما عن الجرعات العادية من البوتاسيوم ، فيكون آمن إلى حد ما ، و قد يسبب اضطراب في المعدة ، و بعض الناس يعانون من الحساسية لمكملات البوتاسيوم.
تحذيرات عند تناول مكملات البوتاسيوم
الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى و السكري ، و أمراض القلب ، و مرض أديسون ، و تقرحات المعدة ، أو مشاكل صحية أخرى ، و لا ينبغي أبدا أن تأخذ مكملات البوتاسيوم دون التحدث الى الطبيب أولا.
تناول جرعة مفرطة من البوتاسيوم
– تضمن علامات جرعة زائدة من البوتاسيوم ضعف العضلات أو الشلل ، و عدم انتظام ضربات القلب ، و الارتباك ، و الإحساس بالوخز في الأطراف ، و انخفاض ضغط الدم ، و قد يصل الأمر إلى حد الإصابة بالغيبوبة ، و لذلك لابد من الحصول على المساعدة الطبية الطارئة على الفور.
– الآثار الجانبية الأخرى الشائعة في حالة الافراط في تناول المكمل ، ضعف العضلات أو شللها ، و تشوهات القلب ، و عدم انتظام ضربات القلب ، بما في ذلك بطء القلب الجيبي ، و احتقال الجيوب الأنفية ، و إيقاع بطيء بطيني ، و تسرع القلب البطيني ، و الرجفان البطيني ، و الانسحاب.
أسباب فرط بوتاسيوم الدم
– قد يحدث فرط بوتاسيوم الدم ، إذا لم تعمل الكلى بشكل صحيح و لا تستطيع إزالة البوتاسيوم من جسمك أو إذا كانت خلايا الجسم تطلق كمية كبيرة من البوتاسيوم.
– مرض الكلى هو السبب الأكثر شيوعا لفرط بوتاسيوم الدم ، حيث ان الكلى تساعد على التحكم في توازن البوتاسيوم في الجسم ، إذا لم يعملوا بشكل صحيح ، لا يمكنهم تصفية البوتاسيوم الزائد من الدم أو إزالته من الجسم.
– يمكن للبوتاسيوم الزائد في النظام الغذائي أيضا أن يساهم في زيادة مستويات الدم ، و خاصة إذا كان هناك مشكلة في وظائف الكلى ، و بدائل الملح تحتوي عادة على كميات عالية من البوتاسيوم ، و الأطعمة مثل البطيخ وعصير البرتقال والموز غنية بالبوتاسيوم أيضًا.
المراجع:
كانت هذه تفاصيل خبر اضرار تناول مكملات البوتاسيوم و اسباب تراكمه في الجسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المرسال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.