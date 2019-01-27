انت الان تتابع موضوع هل ينتحر مريض البارانويا والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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البارانويا واحد من بين أخطر الأمراض النفسية على الإطلاق التي من الممكن أن يتعرض لها الشخص خلال مرحلة معينة من الحياة، وهو معروف أيضا تحت مسمى مرض جنون العظمة، وهنا يفترض الشخص المصاب بالمرض أنه دائما ما يتعرض إلى الاضطهاد من قبل الآخرين كما يرى نفسه دائما عظيم الشأن ويشك في الآخرين، كما أن ذلك الشخص يتخيل الكثير من الأشياء والتي لا أساس لها من الصحة ومنها أن الناس يقدمون على ملاحقته دائما.

أسباب التعرض إلى مرض البارانويا

يوجد الكثير من الأسباب التي تقود الشخص إلى الإصابة بذلك المرض والتي من بينها الأتي.

1- أن يقدم الشخص على تناول المزيد من الأدوية المخدرة والعقاقير التي لها تأثير سلبي على المخ في حالة زيادتها مما يزيد من الهلاوس لدى الإنسان وتجعله يتوهم أشياء لا وجود لها في الأساس، ومريض البارانويا دائما ما يشعر أنه محط أنظار من الآخرين وأنه السبب في الكثير من المشاكل التي تدور من حوله.

2- أن يتعرض الشخص إلى صدمة تؤثر على الحالة النفسية مثل التعرض إلى حادثة شديدة أو التعرض إلى الاغتصاب وغيرها من الأشياء التي تؤثر تأثير مباشر على الصحة العقلية والنفسية للمريض.

3- الإصابة بمرض نفسي آخر من بينهم الأكتئاب أو في حالة التعرض إلى القلق الشديد والاضطرابات الخاصة بالنوم وغيرها من المشاكل التي تؤثر أيضا على الصحة النفسية للمريض بالسلب.

4- التربية في بيئة غير صالحة على سبيل المثال التعرض بشكل دائم إلى الاضطهاد من قبل أحد الوالدين أو في حالة التعرض إلى الإحباط المتكرر ممن حوله.

مريض البارانويا والانتحار

مرض البارانويا والمسمى بمرض جنون العظمة من الأمراض الخطيرة على صحة الإنسان فتلك الحالة النفسية تقود صاحبها إلى التفكير دائما أنه هو الحيد على حق وأنه لا يحق للآخرين أن ينجحوا مثلة على سبيل المثال والكثير من الأمور الأخري التي تقود ذلك المريض إلى أولى حالات الجنون وحب الذات وعدم رؤية الأخطاء، ويظهر على مريض البارانويا أو داء العظمة الكثير من الأعراض التي تؤكد للمحيطين به أنه قد تعرض بالفعل إلى ذلك المرض ويلزمه طريقة معينة للتعامل ومن بين تلك الأعراض ما يلي.

1- مريض البارانويا من الأشخاص الغير قابلين إلى النقد.

2- دائما ما ينتقد الآخرين ويستخف بهم ويتسلط على الأقل منه.

3- دائما ما يسعى إلى تسخير الناس من أجل القيام بما يريد لذا لن تجد حوله الكثير من الناس ويصبح شخص غير محبوب.

4- دائما ما يلجأ إلى حيل وهمية من أجل إيهام من حوله بأنه على حق وأنه هو وحده الصادق.

ويتعرض مريض البارانويا إلى الكثير من الأوهام التي تقوده في النهاية إلى زيادة حدة المرض لديه والتأكد من أنه هو الوحيد القادر على القيام بأصعب الأمور محقرا من المجهودات الخاصة بالآخرين، ويؤكد الكثير من الأطباء أنه في حالة أن كان ذلك المرض نتيجة مرض عقلي فلابد من إدخال المريض إلى المستشفى على الفور حيث يتم إعطاء المريض المزيد من الأدوية التي تساهم في تهدئة الحالة النفسية لديه.

وفي حالة إن كان المريض يعاني من الفصام في الشخصية فهو من الأشياء الخطرة على المريض وعلى من حولة وترك المريض بدون علاج فهو بمثابة خطر كبير يهدد حياة المريض وحياة أهله وحياة الناس في الشارع.

أنواع مرض البارانويا وكيفية العلاج

يوجد عدة أنواع مختلفة من ذلك المرض والتي غالبا ما تتوقف على المسبب الرئيسي لذلك المرض ومن بين تلك الأنواع ما يلي.

1- أن يظن المريض أنه لا يوجد في الحياة من يحبه ودائما ما يتعرض إلى الاضطهاد من قبل الآخرين.

2- هذا العظمة وهنا يعتقد المريض نفسه من الشخصيات العظيمة وأن جميع الناس يحقدون عليه على الرغم من كونه في الأصل من الشخصيات العادية في المجتمع.

3- من الممكن أن يعتقد المريض أنه سبب من المسببات الرئيسية في الكوارث من حوله أو أنه يعاني من مرض خطير على عكس ما تظهر كافة التحاليل الطبية بأنه سليم.

ويعد العلاج السلوكي من أحد أنجح العلاجات في تلك الحالات المرضية وهنا يتم مواجهة المريض بحقيقة المرض وأنه يعاني من البارانويا وفي المراحل المتقدمة من ذلك المرض قد يلجأ الطبيب إلى العلاج من خلال الصدمات الكهربائية مع تناول بعض الأدوية والعقاقير الطبية لفترة من الزمن.

كيفية التعامل مع مريض البارانويا

يتم التعامل مع مريض البارانويا وفقا للإرشادات الطبية التي يخبرك بها الطبيب المعالج وهي على الشكل التالي.

1- عدم السخرية تماما من المريض ومسايرته حتى يتضح أمامه الأمر.

2- الاستماع الجيد للمريض ومحاولة فهم ما يشعر به والتقرب منه على قدر المستطاع حتى يتمكن من الإنصات لكم.

3- تغيير النظرة الخاطئة التي ينظر بها إلى الآخرين من خلال الجلسات الجماعية التي يتم عقدها مع الناس والاستماع له ولهم.

4- أن يشعر المريض بأن من حوله يحبونه ودائما ما يهتمون به.

5- التعامل بشكل عادي مع المريض وتجنب العطف الشديد الذي من الممكن أن يترجم بشكل خاطئ من قبل المريض وينعكس عليك الأمر.