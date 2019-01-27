شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أدوية ملوثة.. مليونا شخص تعرضوا لمواد كيميائية تصيب بالسرطان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت إدارة الأغذية والعقاقير “FDA” اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن مليوني شخص حول العالم تعرضوا لمواد كيميائية تسبب السرطان في أدوية ضغط الدم الملوثة المصنوعة في الصين.

وأكثر من مليون من المتضررين في الولايات المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على الصين لمكونات الأدوية.

وفي الصيف الماضي، ظهرت عشرات من الأدوية الموصوفة على نطاق واسع لعلاج قصور القلب وارتفاع ضغط الدم – بما في ذلك (فالسارتان، اللوسارتان وirbesartan) لديها مستويات عالية بشكل خطير من المواد المسرطنة المعروفة NDEA وNDMA، التي كانت أعلى بكثير من الحد القانوني للولايات المتحدة.

وقد أدى ذلك إلى استرجاع عالمي لمدة سبعة أشهر – والآن فقط، تقوم إدارة الغذاء والدواء بإصدار تفاصيل حول كيفية حدوثها وعدد المتضررين.

وفي تقريرها عن نتائج الدراسة يوم الجمعة الماضي، قللت إدارة الأغذية والعقاقير من أهمية هذه المواد، وأصرت على أنه على الرغم من إيجاد مستويات من المواد المسرطنة فوق الحد القانوني؛ فإن مخاطر الإصابة بالسرطان ليست عالية، حيث تقارنها بالمنتجات السرطانية التي تظهر عند شوي اللحوم.

ويقول خبراء السياسة الصحية إن الوضع أكثر أهمية بكثير مما يرغب المنظمون في التنازل عنه؛ لأن الملايين يتعرضون للخطر ويكشفون علاقة أمريكا غير المتوازنة مع الصين.

وتعتبر الشوائب الموجودة في بعض الأدوية الأكثر طلباً لفشل القلب وارتفاع ضغط الدم هي نتيجة ثانوية تنشأ عندما يتم خلط بعض المكونات النشطة معاً.

والمشكلة كما يقول الخبراء، هي أن شركة تشجيانغ هواهاي للصناعات الدوائية في الصين، ربما فشلت في استخدام أدوات لفحص هذه الملوثات.