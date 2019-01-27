فوائد الزبيب الأسود لفقر الدم

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يتم تجفيف العنب الطازج في ضوء الشمس الطبيعي ، ويتم الاحتفاظ بمحتوى الرطوبة بنسبة 16 ٪ لصنع الزبيب، ويتوفر الزبيب المجفف باللون الأسود واللون الذهبي واللون الأخضر، ويمكن أن تأخذ الزبيب الخام أو يمكن إضافته أثناء الطهي، كما يتم استخدام هذه الفاكهة المجففة في الكعك ، ويعتبر الزبيب الأسود من اهم الأنواع .

القيمة الغذائية للزبيب

هو مصدر غني للطاقة والفيتامينات والمعادن، ويحتوي 100 غرام من الزبيب على 249 سعرًا حراريًا من الطاقة، وهي مفيدة للأشخاص الذين يحتاجون إلى المزيد من الطاقة، ومحتوى الألياف من الزبيب مرتفع بالمقارنة مع العنب ، ويعتبر ملينًا طبيعيًا، كما أن مستويات الطاقة التي تقدمها الزبيب عالية ، ويتم استخدامها في المقويات الصحية، لذلك عشاق الرياضة يستخدمونه في نظامهم الغذائي اليومي .

العلاقة بين الزبيب الأسود وفقر الدم

يعد الزبيب الأسود أفضل علاج لفقر الدم، فالزبيب لديه كمية عالية من الفيتامينات ومحتوى الحديد الذي يساعد في الحد من فقر الدم ، كما أن محتوى النحاس في الزبيب يساعد في إنتاج الخلايا الحمراء، ويساعد تناول الزبيب بانتظام في التئام الجروح، كما يسرع من تخثر الدم عند حدوث الجرح، لذا فإنه وجبة مثالية للأشخاص التي تعاني من فقر الدم بسبب عوز الحديد، ويمكن أخذ الزبيب الطازج المخزن بشكل صحيح ويمكن استخدامه في الطهي، كما يمكن استخدام الفواكه الجافة مثل اللوز والتمر جنبا إلى جنب مع الزبيب، وبعض الزبيب يتم استخدامها عن طريق غليها بالحليب، والزبيب المستخدمة مع الحليب الدافئ ، يجب أن تكون بدون بذور، ويمكن رش الزبيب فوق الشوفان، وهذا من شأنه أن يوفر بداية صحية في الصباح .

كما يمكن للمرء إضافة الزبيب إلى كاري الدجاج وجعلها أكثر صحة، ويستخدم الزبيب المجفف كسلطة في بعض المأكولات ، المافن والمربى والهلام والحلويات والكعك والبسكويت هي بعض العناصر التي يتم رش الزبيب فيها، جدير بالذكر أن بعض الناس يصابون بالحساسية ضد العنب والزبيب بجميع أنواعه، في حين أن بعض الآخرين يعانون من مشاكل في التنفس أو مشاكل في البلع، وهناك أشخاص يعانون من فرط حمل الكربوهيدرات، وبعض الآثار الجانبية الموجودة في الأشخاص الذين يستهلكون الزبيب هي القيء والإسهال والحمى .

فوائد أخرى للزبيب الأسود

1- ملين طبيعي

من المعروف أن الزبيب له خصائص ملين جيدة، ويتم تناوله لتسهيل حركة الأمعاء، وسوف يستفيد الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن إذا أخذوا بعض الزبيب يوميا ، وخاصة في الليل قبل النوم، ومن شأن حركة الأمعاء الجيدة أن تقلل من فرص الإصابة بسرطان القولون .

2- علاج الحموضة

الزبيب يحتوي على مستوى عال من البوتاسيوم والمغنيسيوم يقوم بالحد من الحموضة، كما ينخفض ​​الشعور بالانتفاخ عندما يتناول الشخص الزبيب يومياً ، وهذا الدواء الطبيعي أفضل من مضادات الحموضة، كما أنه يخفض مستوى السمية في الدم الذي يؤدي إلى حالة الغاز أو النفخ .

3- يعمل كمضادات الأكسدة

يتم القضاء على العدوى الفيروسية والبكتيرية مثل الحمى ونزلات البرد ، عندما يتم أخذ الزبيب الأسود بانتظام، فالزبيب يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة عالية بسبب ارتفاع مستوى المواد الكيميائية الفينولية، والمواد المضادة للاكسدة بوليفينول مثل catechi، وهذا يساعد في الوقاية من السرطان، وتحسين البصر والحفاظ على نظافة العينين .

4- محاربة تسوس الأسنان

حمض اوليانوليك موجود في الزبيب ، وهذا يساعد في الوقاية من تسوس الأسنان، وهذا يساعد أيضا في الحفاظ على أسنان نظيفة وصحية عن طريق إزالة الجراثيم، وتتشكل التجاويف داخل الأسنان بسبب نمو البكتيريا مثل البورفيوروناس اللثوية ، والمكورات العقدية الطافرة، ويساعد الزبيب في السيطرة على تشكيل هذه البكتيريا، فهو غني بالكالسيوم الذي يساعد في الوقاية من تقشير الأسنان، كما أن البورون موجود في الزبيب ، وهذا يساعد في تبييض الأسنان .

5- علاج العقم

السكريات الطبيعية وفيرة في الزبيب ، وهذا يساعد في الإفراج عن كميات من الطاقة، والزبيب الأسود جيد لإطلاق الطاقة لممارسة الجنس ومفيدة في علاج ضعف الانتصاب لدى الرجال، والزبيب جيد لتحسين الدورة الدموية ومثير كمنشط جنسي طبيعي للنساء، كما أن للزبيب أرجينين ، ويساعد هذا في تحسين حركة الحيوانات المنوية ويساعد في علاج العقم .

6- الحصول على بشرة نضرة

سوف يستفيد الجلد إذا أخذ المرء نوعية جيدة من الزبيب الأسود، لأنه يساعد على منع تلف خلايا الجلد، وسيساعد في الوقاية من تشكيل التجاعيد، فإذا كان الشخص يستهلك الزبيب يوميا سوف يساعد ريسفيراترول الموجود به على إزالة الخلايا السامة من الدم ويساعد في تنقية الدم أيضا، ويغذى الجلد ويصبح لامعًا .

7- الحصول على شعر صحي

يساعد الزبيب الأسود في الحفاظ على شعر لامع ، وسوف يساعد تناول المعتاد في الحفاظ على صحة الشعر، أنه يسهل نمو الشعر وتحسين خلايا بصيلات الشعر .

8- علاج الأرق

يمكن للأشخاص الذين يعانون من عدم كفاية النوم أن يأخذوا الزبيب، ومن المعروف أيضا أنها تقلل من ارتفاع ضغط الدم، وتنخفض مستويات الإجهاد في الجسم عندما تؤخذ الزبيب على أساس منتظم ، وهذا يساعد في ضمان الحصول على القوة الذهنية الصحيحة للنوم الجيد .

9- تنظيم مستويات الكوليسترول

يعمل الزبيب على زيادة الكولسترول الجيد ، والاحتفاظ بالكوليسترول المنخفض تحت السيطرة، وعندما يتم أخذ الزبيب على أساس منتظم يضمن على تحسين صحة القلب، ويساعد في الوقاية من تشكيل جلطة دموية تؤدي إلى الإصابة بأزمات قلبية .

10- منع حصوات الكلى

يمنع الزبيب تشكيل حصى الكلى، وعندما يقترن بالتمرين البدني سيضمن إدارة الوزن بشكل جيد .

11- خفض الوزن

الزبيب مصدر جيد لمنع زيادة الوزن لأنها تحتوي على محتوى قليل الدسم، وهي معروفة بأنها واحدة من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها كوجبة خفيفة، وهي أيضا وجبة خفيفة جيدة لمرضى السكري من النوع 2 ، كما أنه يعمل على اعتدال مؤشر نسبة السكر في الدم.