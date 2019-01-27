انت الان تتابع موضوع أسباب تأخر ظهور الأسنان لدى الأطفال والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تبدأ مرحلة ظهور الأسنان لدى الطفل الرضيع عندما يبلغ الشهر السادس، حيث تظهر الأسنان الأمامية في وقت مبكر لدى البعض الأطفال ، بينما يتأخر ظهورها لدى البعض الآخر حتى بلوغهم العام الأول، مما يثير القلق والتساؤل لدى الأمهات عن الأسباب التي تؤدي إلى تأخر ظهورها.

وفي الحقيقة هذا لا يعني عدم وجودها ، لكنها تكون مكتملة النمو ودفينة داخل الفكين ، لكنها لا تخرج من مكانها لأنه لم يأتي الوقت المناسب لظهورها، لذا لا يجب على الأم بأن تصف حالة طفلها بأنها تأخر في ظهور الأسنان إلا بعد مرور العام الأول من عمره أو بعد مرور ثلاثة عشر شهراً دون بروز أي سن من أسنانه، بل يجب البحث عن الأسباب للتوصل إلى العلاج المناسب.

تأخر ظهور الأسنان عند الرضع والأطفال

كما قد تلاحظ بعض الأمهات عدم ظهور أسنان أطفالهن لما بعد الستة أشهر، وبالتالي قد يبدأ لديهن الشعور ببعض القلق والتوتر، والبحث عن الأسباب التي أدت إلى تأخر نموها في موعدها الطبيعي، وكما ذكرنا أن عدم ظهور الأسنان لا يعني أنها ليست موجودة ، فمن الممكن جداً أن تكون موجودة داخل الفكين، إلا أن هناك بعض الأسباب الطبيعية التي تعيق خروجها، ولذلك من غير الممكن الحديث عن وجود مشكلة لدى الرضيع عند تأخير ظهورها إلا بعد انقضاء ثلاثة عشر شهراً، أي عام كامل وشهر واحد من عمره دون ظهور الأسنان الخاصة به.

أسباب تأخر ظهور الأسنان لدى الأطفال

– العوامل الغذائية : إن عدم حصول الطفل على النوعيات والكميات المناسبة من الطعام بما يؤخر ظهور الأسنان لديه، وذلك لحاجتها إلى العناصر الغذائية التي تساعد على ظهورها ونموها بصورة قوية ، ويُعد الكالسيوم من أبرز هذه العناصر.

– نقص فيتامين د : يعتبر فيتامين د من الفيتامينات المهمة لحصول الطفل على أسنان طبيعية وقوية، ونقص هذا الفيتامين يعتبر سبباً بارزا لتأخر ظهورها.

– العوامل الوراثية : وهنا تكون حالة تأخر ظهور الأسنان موروثة من أحد والديه أو أقربائه ، كما أن هذا السبب لا يعتبر من الأسباب التي تدعو إلى القلق، ويجب على الأم في هذه الحالة الصبر والانتظار حتى تظهر أسنان طفلها بصورة طبيعية في الوقت المحدد المتعارف عليه في العائلة .

– العوامل الهرمونية : إن إصابة الطفل بخلل صحي في جسمه مثل إصابته بقصور في الغدة الدرقية، قد يؤدي إلى حدوث خلل أو اضطراب في نموه الطبيعي، كما يؤثر على نمو وظهور أسنانه.

مضاعفات تأخير ظهور الأسنان

– أحد المضاعفات الرئيسية للتأخر في التسنين هو أن الأسنان الدائمة قد تتطور بطريقة ملتوية إذا تطورت أسنان الطفل في وقت متأخر.

– أسنان الطفل مطلوبة أيضا لطفلك حتى يتمكن من مضغ طعامه بشكل صحيح. عدم القدرة على مضغ الأطعمة الصلبة هو تعقيد آخر لتأخر التسنين.

– في بعض الأحيان ، تظهر مجموعة الأسنان الدائمة مع أسنان الطفل المتأخرة ، مما يتسبب في ظهور صفين من الأسنان.

– يمكن أن يسبب التسنين المتأخر تسوس الأسنان لتظهر في طفلك.

طرق علاج تأخر ظهور الأسنان لدى الأطفال

يجب استشارة الطبيب المختص للاطمئنان على صحة الطفل وإجراء الفحوصات اللازمة في حال تأخر ظهور الأسنان لدى الطفل بعد تجاوزه سن الثلاثة عشر شهراً، للتأكد من عدم وجود أسباب مرضية لديه كمرض قصور الغدة الدرقية، وفحص نسبة فيتامين (د) والكالسيوم ؛حتى يمكن اختيار وإعطاء العلاج المناسب، وفي حال لم عدم معرفة السبب الرئيسي يجب على الأم الصبر الانتظار حتى تظهر الأسنان بشكل طبيعي .

كما يمكن لبعض الأسنان أن تظهر ثم تتوقف عن الظهور لفترة معينة، فإذا كانت هذه المدة قصيرة فليس هناك داع للقلق، بينما إذا كانت المدة طويلة جداً نتيجة صغر الفك أو إصابة اللثة بالتليف، في هذه الحالة يجب اتخاذ العلاج المناسب حتى تعود الأسنان للظهور مرةً أخرى.

أطعمة مفيدة لظهور الأسنان لدى الأطفال

– يجب التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د، مثل: الحليب ومشتقاته، والبيض.

– ومحاولة تعريض الطفل لأشعة الشمس لضمان حصول جسمه على فيتامين (د) الذي يمتصه الجلد، ويجيب القيام بذلك في فترة الصباح الباكر وقبل وقت الذروة .

– واستشارة الطبيب وشراء الأدوية المحتوية على الكالسيوم الخاصة بالأطفال في حال رفض الطفل تناول الطعام .

– علاج الآلام المصاحبة لظهور الأسنان لدى الأطفال

– يمكن استشارة الطبيب لصرف مسكن مناسب.

– مسح لثة الطفل بزيت الزيتون.

– إعطاء الطفل عضاضة نظيفة ومعقمة.

مخطط التسنين

الأسنان العليا Erupt Shed

القاطعة الوسطى 8-12 شهرا 6-7 سنوات

القاطعة الجانبية 9-13 شهرا 7-8 سنوات

الناب 16-22 شهرا 10-12 سنة

الضرس الأول 13-19 شهرا 9-11 سنة

الضرس الثاني 25-33 شهرا 10-12 سنة

الأسنان السفلى Erupt Shed

الضرس الثاني 23-31 شهرا 10-12 سنة

الضرس الأول 14-18 شهرًا 9-11 عامًا

الناب 17-23 شهرا 9-12 سنة

القاطعة الجانبية 10-16 شهر 7-8 سنوات

القاطعة الوسطى 6-10 أشهر 6-7 سنة