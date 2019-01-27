شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن منظار المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منظار المعدة أحد أهم التقنيات البسيطة التى يمكن من خلالها تشخيص بعض مشكلات الجهاز الهضمى، ووفقا لتقرير نشر بموقع health الطبي فإن منظار المعدة له الكثير من الوظائف، ويقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن منظار المعدة وفقا لما نشره الموقع.



منظار

س: ما هو منظار المعدة ؟

ج:هو عبارة عن أداة تشخيصية مرنة يمكن للطبيب إدخالها في الجهاز الهضمى للمريض للكشف عن مشكلات المرىء، وأيضا بعض مشكلات الأمعاء والمعدة، يحرك الطبيب الماهر هذه الأداة المرنة داخل المعدة للتعرف على المشكلة.

س: ماهي وظيفة المنظار؟ّ

هو منظار تشخيصي للأمراض التى يصعب التعرف علي مسبباتها، مثل أوجاع البطن المستمرة، والنزيف الذى يصيب البعض فضلا عن التقيؤ الدائم.



منظار

س:هل يتم أخذ عينات أو مسحات به ؟

ج:بالطبع، فهو يستخدم فى حالات كثيرة كأخذ مسحة من الجهاز الهضمى، لتشخيض بعض السرطانات للمعدة، والالتهابات والنزيف التى يصيبها، وأسباب النزيف الشديد، وصعوبات أو سهولة التبرز الغريبة.

س:ما الذى يتطلبه إجراء المنظار المعدي ؟

علي المريض أن يتابع لدي طبيبه المختص بأمراض الجهاز الهضمى للتعرف علي خطوات وتعليمات المنظار والتيى فى مجملها تكون عبارة عن التوقف عن شرب السوائل حتي المياه وتناول المأكولات كلها قبل ميعاد إجراء المنظار بحوالي الـ8 ساعات، وتختلف عدد الساعات من حالة إلي أخري ، وعلي المريض إخبار طبيبه بكل الأدوية التي يتناولها بشكل دوري، وكل المشكلات والأمراض التى صابته طوال عمره، للوقاية من مخاطر النزيف.



منظار 1

بإدخال الأداة الأنبوبية المرنة من الفم مع السكون التام أثناء إجراء المنظار، ويعطي المريض بعض الأدوية المقللة لحركته، وقد يحتاج المريض للراحة بعد إجراء المنظار لعدة ساعات ويفضل الراحة بعده.



منظار

س:كيف يتم المنظار ؟