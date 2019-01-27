انت الان تتابع موضوع تأثير العرقسوس على الكلى والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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عرق السوس الطبيعي هو مستخلص من جذور السكريات Glycyrrhiza glabra ، وهي شجيرة خشبية من 4 إلى 5 أقدام، وتحتوي على حمض ( glycyrrhizic (GZA، وتنمو في المناخات شبه الاستوائية في أوروبا والشرق الأوسط وغرب آسيا، ومستخلصات عرق السوس ومكوناتها الرئيسية ، glycyrrhizin ، ولها استخدام واسع في الأطعمة ومنتجات التبغ، وفي الطب التقليدي والعشبي، ونتيجة لهذه التطبيقات واسعة النطاق ، يقدر الاستهلاك من عرق السوس و glycyrrhizin في الولايات المتحدة عالية، ومع ذلك ، فإن العديد من الحلوى التي يتم تسويقها كعرق السوس، على سبيل المثال ، عرق السوس الأحمر تحتوي على نكهة عرق السوس الاصطناعية ولا تحتوي على glycyrrhizin .

التسمم بالعرقسوس

ويعتبر تسمم العرق سوس أمر نادر الحدوث ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي ابتلاع عرق السوس المنتظم إلى نقص بوتاسيوم الدم ، وفرط صوديوم الدم ، والاحتفاظ بالماء، والمعالجة الطارئة للتسمم بعرق السوس هي إلى حد كبير داعمة وتتكون أساسا من رصد شذوذ المنحل بالكهرباء خاصة البوتاسيوم ومضاعفات أخرى، والعرق سوس هو نبات من أصل قديم في التاريخ، وتم استخدام عرق السوس كعامل طبي في عدد من الثقافات، حيث يعود تاريخها إلى مصر القديمة والصين، وتتضمن الاستخدامات الطبية ما يلي :

1- تهدئة السعال .

2- علاج القرحة المعدية .

3- علاج مرض أديسون المبكر .

4- علاج أمراض الكبد .

5- ملين .

أعراض التسمم من العرق سوس

معظم المرضى الذين يعانون من تسمم عرق السوس يبلغون عن سمية مزمنة من الابتلاع اليومي المفرط لمنتجات عرق السوس الطبيعية، وليس نكهة عرق السوس الاصطناعية، وحالات التسمم هي في معظمها مزمنة بطبيعتها وليست حادة، ومع ذلك ، فقد نتج عن العرقسوس سمية، وقد تشمل أعراض سمية عرق السوس ما يلي :

1- التعب والتشنج العضلي .

2- البول الداكن .

3- نقص بوتاسيوم الدم ، اعتلال عضلي .

4- Polyuria، زيادة حجم الخلية .

5- ضيق التنفس .

6- صداع شديد .

7- تنمل، مثل حرق أحاسيس الأطراف .

8- العجز وانخفاض الرغبة الجنسية .

9- انحباس الطمث .

تم العثور على نكهة عرق السوس في مجموعة واسعة من حلوى السوس، وتم العثور على عرق السوس أيضا في بعض المشروبات الغازية على سبيل المثال ، جذر الجعة، وهو في بعض أنواع الشاي العشبية حيث أنه يوفر الطعم الحلو، ويمكن تطبيق مستخلص عرق السوس، كتلة أو مسحوق أو سائل، على تبغ السجائر عند مستويات تتراوح بين 1-4٪ تقريبًا لتعزيز وتنسيق خصائص نكهة الدخان ، وتحسين خصائص الاحتفاظ بالرطوبة للتبغ ، والعمل كعامل نشط على السطح لتطبيق المكون .

عرق السوس الطبيعي يمتلك كل من الخصائص المعدنية وخواص جلايكورتيكود، ولا تحتوي معظم الأطعمة التي تحتوي على نكهات عرق السوس في الولايات المتحدة على GZA ، وهي لا تنتج متلازمات الكورمينميروكورتيكود مع الاستهلاك طويل الأمد للكميات المتوسطة من عرق السوس الطبيعي، ويمكن أن يؤدي استهلاك جرعات كبيرة من GZA في مستخلص عرق السوس إلى نقص بوتاسيوم الدم وارتفاع ضغط الدم الخطير ، وهو متلازمة تعرف باسم نقص قشر الكظر، وتشير الدراسات البيوكيميائية إلى أن glycyrrhizinates تمنع بيتا hydroxysteroid dehydrogenase، وهو الانزيم المسؤول عن تعطيل الكورتيزول، ونتيجة لذلك ، يمكن أن يؤدي التعرض المستمر والمستوى العالي لمركبات glycyrrhizin إلى حدوث تأثيرات تشبه فرط الكوركرويدات القشرية في كل من الحيوانات والبشر، وهذه الآثار هي عكسها عند انسحاب العرق سوس .

هل العرق سوس يضر الكلى

في الكلى ، يغير العرق سوس تنشيط الكورتيزول لمستقبلات القشرانيات المعدنية والتبادل الأنبوبي الكلوي للصوديوم، المحتفظ به، وتفرز البوتاسيوم وأيونات الهيدروجين، وإنتاج زيادة حجم خارج الخلية، أي ارتفاع ضغط الدم وضيق تنفس، ونقص بوتاسيوم الدم يؤدي إلى الضعف، وتشنج العضلات، والقلاء الاستقلابي، وتتميز الألدوستيرونية الزائفة من ابتلاع عرق السوس المزمن بانخفاض مستويات الألدوستيرون في المصل والبول وتقليل نشاط الرينين في الدم، وهذا يختلف عن فرط الألدوستيرون الأساسي الحقيقي الناجم عن الأورام الغدية المنتجة للألدوستيرون أو فرط تنسج الكظر الأساسي ، والذي يتميز بارتفاع مستويات البول والألدوستيرون في الدم .

وعرق السوس يمكن أن يقلل من مستوى هرمون التستوستيرون في الدم ، ربما عن طريق منع هيدروكسيستيرويد ديهيدروجيناز ولياز، لذلك ، فقد اعتبر عرق السوس علاجًا مساعدًا للشعرانية ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، وكمية العرقسوس من GZA ينتج عن بلعها سمية mineralocorticoid ، وإن تجنب تناول عرق السوس الطبيعي في وضع ارتفاع ضغط الدم ، أو استخدام مدر للبول ، أو العجز الجنسي ، أو الحمل هو على الأرجح حكيم، وعموما المرضى يتعافون تماما مع وقف تناوله، وبعد التوقف عن تناول لعرق السوس، يحدث التصحيح التلقائي لفرط ضغط الدم ونقص بوتاسيوم الدم بشكل عام خلال عدة أسابيع، ومع ذلك ، قد تمر أشهر قبل أن يصبح نظام الرينين-الألدوستيرون نشطًا مرة أخرى، وقد يضعف الشلل العضلي خلال أيام من استبدال البوتاسيوم .