انت الان تتابع موضوع اسباب عدم وجود شعر زائد في جسم الرجال والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

ظهور الشعر في بعض المناطق في الجسم مثل الشارب والذقن من علامات البلوغ لدى الرجل، لكن يوجد بعض الرجال تعاني من قلة ظهور الشعر الزائد في الجسم سواء في منطقة الوجه أو باقي الجسم نتيجة عدة أسباب كما سوف نوضح لكم.

اسباب عدم وجود شعر زائد في جسم الرجال

لقد أشار أحد الأطباء في الأمراض الجلدية والتجميل أن هناك بعض الاختلافات ما بين الناس بعضهم وبعض في عدة أمور ومنها ظهور الشعر في عدة مناطق الجسم، فقد نجد أن هناك بعض الرجال تتميز بوجود شعر كثيف في منطقة الشارب أو اللحية، البعض الآخر قد نجد عنده قصور شديد في ظهور الشعر في هذه المنطقة، يرجع ذلك إلى مستوى الهرمونات الذكورية ونسبتها ما بين رجل ورجل آخر.

هناك هرمون في الجسم يسمى “LH-FSH-Prolactin-Testosterone ” وهو ما يسمى (هرمون التستوستيرون) هذا الهرمون يوجد في الدم وهو المسؤول عن وجود شعر زائد عند الرجل، يمكن معرفة نسبة هذا الهرمون من خلال إجراء تحليل الدم، لكن يجب العلم أن قلة هذا الهرمون التي تؤدي إلى عدم ظهور الشعر الزائد في الجسم لا يدل على أي مشكلة مرضية كل ما في الأمر هو تأثير بعض الشيء على الأداء الجنسي للرجل وبعض الأعراض الأخرى.

أهمية هرمون التستوستيرون لدى الرجال

أن وجود هذا الهرمون في جسم الرجل له العديد من الفوائد منها:

– زيادة القدرة الجنسية عند الرجل، لأن كلما زادت نسبة هذا الهرمون في الجسم كلما زادة الصفات الذكورية ومنها القدرة العالية في الأداء الجنسي لدى الرجال، لهذا تلجأ العديد من السيدات التي تعاني تساقط الشعر لتناول مثبتات لهرمون التستوستيرون للحفاظ على الشعر من التساقط.

– لو ارتفع هذا الهرمون في الجسم فقد يؤدي إلى الشعور بالراحة النفسية عند الرجال والتخلص من مشاكل الاكتئاب والقلق والتوتر لأنه يعمل على تحسين الحالة المزاجية.

– هذا الهرمون من الهرمونات التي تساعد على تقوية العضلات لدى الرجل، كلما زادت نسبة هذا الهرمون كلما زادت كتلته العضلية.

– هذا الهرمون يقي الرجل من الإصابة بالنوبات القلبية أو التعرض لانسداد الشرايين.

لهذا نجد أن قلة هذا الهرمون في جسم الرجل تعرضه لبعض المشاكل الصحية بالإضافة إلى زيادة الشعور بالاكتئاب والتوتر والتعب من بذل أقل مجهود، بجانب العديد من المشاكل الجنسية التي يعاني منها الرجل.

الهرمون المسؤول عن ظهور الشعر عند الرجل

– الهرمونات هي أحد الأسباب الرئيسية التي تتحكم في صحة أجسادنا، فلو حدث أي خلل في الهرمونات عن معدلها الطبيعي، أدى ذلك إلى وجود بعض المشاكل في الجسم التي لا تحل إلا بعودة نسبة الهرمون إلى وضعه الطبيعي مرة أخرى.

– بالنسبة للهرمون المسؤول عن نمو الشعر لدى الرجال هو هرمون التستوستيرون كما أشرنا، هذا الهرمون يوجد منه نسبة كبيرة في جسم الرجل أكثر من نسبته في جسم المرأة، المصدر الأساسي الذي يقوم بإنتاج هذا الهرمون في جسم الرجل هي الخصيتين إذ أن الغدة النخامية الموجودة في الدماغ تكون هي المسؤولة عن الصفات الذكورية عند الرجل.

– أما بالنسبة للسيدة فإن هذا الهرمون أيضًا موجود في أجسادهن وهو المسؤول عن ظهور الشعر في جسد المرأة سواء كان في الأماكن التي ترغبها أو التي لا ترغبها، فإن زيادة في جسم المرأة يؤدي إلى كثافة هذا الهرمون في جسم المرأة.

– عندما يبلغ الرجل عشرين عام وحتى ثلاثين عام يكون هذا الهرمون في شدة الارتفاع لديه، لهذا فإن قدرة الرجل على الإنجاب تزيد في تلك الفترة، لكن بعد التقدم في العمر وصولًا إلى سن الثمانين عام فإن هذا الهرمون يصل إلى أدناه لهذا تقل قدرة الرجل الجنسية والإنجابية.

– هرمون التستوستيرون هو الهرمون المسؤول عن الصلع الذكوري لأن زيادة إفراز هذا الهرمون تؤدي إلى تساقط الشعر في منطقة الرأس لأن هذا الهرمون يتحول إلى (الديهايدروتستسترون) وهذا الهرمون يؤدي إلى وقف إنتاج الشعر، وعندما يتم استقبال بصيلات الشعر فإن هذا الهرمون يؤدي إلى فقدان جودته وقلة كثافته وبالتالي تزداد نسبة التساقط في الشعر، لكن نود أن نشير أن ليس هذا فقط هو سبب الخلل والإصابة بالصلع، لأن عند قلة هرمون الغدة الدرقية قد يؤدي إلى نفس النتائج.

الأسباب الأخرى التي تدخل في ظهور الشعر الزائد عند الرجال

هناك بعض الأسباب تؤدي إلى ظهور الشعر الزائد عند الرجل ومنها:

1- عامل الوراثة يعتبر من العوامل الهامة التي تتحكم في زيادة أو قلة ظهور الشعر لدى الرجل، لأن هذا الأمر مرتبط بالجينات الوراثية.

2- عند حدوث أي خلل في الغدة الكظرية يؤثر ذلك على إنتاج بعض الهرمونات الأخرى الموجودة في الجسم والتي تشمل هرمون التستوستيرون المسؤول عن زيادة وقلة كثافة الشعر.

3- تناول منشطات الستيرويد لبناء العضلات أحد الأسباب التي تدخل في نمو الشعر بكثافة عن معدله الطبيعي، على الرغم من الزيادة الكثيفة في الشعر التي قد تظهر في بعض المناطق من الجسم إلا أننا سوف نجد أنه يقل في مناطق أخرى في الجسم.