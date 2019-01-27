هل يعالج الكرفس أمراضاً مزمنة؟

زعم خبير صحي أمريكي أن عصير الكرفس لديه قوى شفائية لا مثيل لها للأمراض المزمنة والعقلية والالتهابات البكتيرية والفيروسات. قال أنتوني وليام الذي يملك أكثر من مليون ونصف متابع على إنستغرام، بأن عصير الكرفس يتميز بمفعول “سحري” في شفاء الكثير من الأمراض المزمنة والمستعصية.

وينصح وليام بشرب ليتر من عصير الكرفس كل صباح على معدة فارغة والانتظار لمدة 30 دقيقة قبل تناول أي شيء آخر.

ويدعي وليام الذي يعمل كمستشار صحي روحاني، بأن عصير الكرفس قد شفى ولا يزال يشفي ملايين الأشخاص حول العالم، إلا أن الأدلة العلمية التي تدعم ادعائاته لا تزال قليلة جداً.

وبحسب ما يقول وليام، فإن الصوديوم الموجود في الكرفس يمكن أن يساعد على محاربة مسببات الأمراض المزمنة، ويمكن أن يساعد في تحييد وطرد السموم من الكبد، ويمكنه القضاء على البكتريا، وقتل فيروس القوباء.

ويشير وليام إلى أن الحصول على مستخلص عصير الكرفس وإزالة الألياف منه، هو الطريقة الوحيدة للحصول على فوائد الشفاء القوية للأمراض المزمنة.

وبما أن وليام لم يورد أية أدلة علمية على ادعاءاته، فقد لقي الكثير من الانتقادات من عدد من علماء التغذية بما فيهم ريانون لامبيرت الذي قال بأن الكرفس يحتوي على كمية كبيرة من الماء ولا يمكن الحصول على أية فوائد منه بعد إزالة أليافه التي تحتوي على الكثير من المغذيات.

كما حذر لامبيرت من تناول كميات كبيرة من عصير الكرفس، لأن المبالغة في شرب أي سائل مهما كان مفيداً قد يتسبب بأضرار صحية بالغة.

ويؤكد خبراء التغذية بأن ادعاءات وليام على انستغرام لا تستند إلى أية معلومات طبية مثبتة، وحذروا من الاعتماد على عصير الكرفس لعلاج أي مرض، واستشارة الطبيب في حال وجود مشكلة صحية مستعصية، بحسب ما نقل موقع “أوديتي سنترال” الإلكتروني.