رحاب رشاد تؤكّد أنها بدأت مشروعها الصغير بجانب دراستها

كشفت مصممة وحدات الديكور رحاب رشاد عن تصميماتها من أكواب و إبر الكروشيه و ميداليات ودلايات للسيارات و إكسسوارات للفتيات والملاعق .

وقالت رحاب رشاد لـ"لايف ستايل" بدأت بالرسم منذ صغري وعندما التحقت بكلية التجارة جامعة المنوفية بدأت في صنع هدايا صغيرة لأصدقائي من عجينة السيراميك وبعد فترة أصبح مشروعي الصغير بجانب دراستي .

وأشارت أنه في خلال شهور بدأت العمل في الصلصال الحراري لأنها وجدت خامته أفضل من عجينة السيراميك ,وتابعت"عندما قمت بتجريب الصلصال الحراري وجدت أن خامته أفضل و أعلى في السعر و لكن أقوى في المتانة ويستمر فترة أطول من عجينة السيراميك و لصعوبة استخدام عجينة السيراميك قررت أن أستمر في الصلصال أفضل .

وأكّدت أنها صنعت أشكالًا كثيرة من الصلصال الحراري مثل الميداليات وال "مجات " و إبر الكروشيه و فرشة تمشيط الشعر,متابعة بدأت أكوّن اسمي في مجال الصلصال الحراري من خلال الإعلانات والمعارض وبدأ اسم " rahoba elaroba" تعرفه الناس وتثق في المنتجات التي أقوم بعملها بخاصة أن عملها عبارة عن طلبات لتصاميم معينة وأقوم بتسليمها للعميل عن طريق الإنترنت لأني لم أقم حتى الآن بفتح الغاليري الخاص بي وهذا يتطلب ثقة أكبر من العملاء .

وأوضحت قائلة "أهلي هم أول المشجعين لي ويستمر تشجيعهم لي في هذا المجال ,مؤكدة أن خطيبها هو مدير إعلانات الصفحة الخاصة بي و يقوم بعمل تصاميم للصفحة و الشعار الخاص بها .وكشفت عن الصعوبات التي واجهتها ومنها" كيف تضع سعر المنتجات التي تقوم بصنعها ,كم أنها استغرقت بعض الوقت حتى وصلت إلى أفضل الخامات التي تستطيع من خلالها الوصول إلى التصميم كما يجب , أما الصعوبات الحالية هي التعامل مع فئة بسيطة من الناس التي يكون لديها قلق من الشراء عن طريق الإنترنت والذي أقوم بفعله في حل هذه المشكلة أن أعرض لهم صور المنتجات على الطبيعة من دون أي تعديلات مثل الذي أقوم بتسليمه لهم .

وأوضحت أنها عملت لفترة في رسم البورتريهات وتعمل حاليًا بمعظم أنواع الشغل اليدوي مثل الأكسسوارات الخاصة بحفلات الزفاف والمناسبات مثل التطريز اليدوي لمناديل كتب الكتاب و الإطارات الخاصة بالمناسبات وتكون مصنوعة من الفوم ويضاف إليها بعض القطع من الإكسسوارات المصنوعة من الصلصال .

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