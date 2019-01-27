شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سنة ونصف على فصل توأم من الرأس.. إيرين وديلانى تحتفلان بعامهما الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على فتاتين تعرضتا لجراحة نادرة لفصل رأسيهما الملتصقة، وتبلغان الآن من العمر عامين وتتطوران الآن مثل أي طفل آخر في سنهما.

وخضعت الطفلة "إيرين" و الآخرى "ديلاني" لإحدى العمليات الجراحية الأكثر خطورة على الإطلاق ، مع احتمال كبير ألا تعيشان بعدها.



توأم ملتصق من الرأس بعد الفصل

والآن ، بعد عام ونصف من العملية التي استغرقت 11 ساعة في فيلادلفيا ، تزدهر الفتيات الملتزمات في المنزل في ولاية كارولينا الشمالية.

وقالت "هيذر ديلاني" والدة الطفلتين لشبكة “CBS” نيوز: "إنهما تزيدان فى الوزن وتتطوران ويمكنني القول إنهما أبطال فعليا لما كانا يمران به".

وولدت الطفلتان البالغتان من العمر سنة واحدة في 24 يوليو 2016 ، عن طريق عملية قيصرية، وكانتا توأم ملتصق من الرأس، وهو الشكل الأكثر ندرة من التوائم الملتصقة حيث تعلق في الجزء العلوي من الجمجمة.



توأم ملتصق من الرأس بعد فصلهن

وفصل الجراحون في مستشفى فيلادلفيا للأطفال التوائم في 7 يونيو 2017 ، عندما كان عمرهما 11 شهرًا ، مما يجعله واحدًا من أشهر حالات انفصال التوائم على الإطلاق.

وأضاف الجراحون أنهم متفائلون من أن كلاهما يتعافى بشكل جيد - وهو إنجاز لم يكن دائما مؤكدًا بنسبة 100٪.