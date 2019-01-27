شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات يجب أن تعرفيها عن تقنية "الهايفو" لشد الوجه مع الدكتور أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث كثير من النساء عن أفضل وأنسب طريقة لشد الجلد والقضاء على الترهلات، الأمر الذى يساهم فى مواجهة آثار الشيخوخة والإرهاق التى تظهر على الوجه، وفى ظل تعدد التقنيات والوصفات المختلفة التى يكون بعضها آمن والآخر غير العلمى، يوضح مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، أبرز المعلومات عن تقنية "الهايفو" التى يعتمد عليها لشد الوجه والعضلات بكل سهولة.

ويقول الأطباء المتخصصون فى مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، إن هذه التقنية تعمل من خلال الموجات الفوق الصوتية، حيث يعمل هذا الجهاز على القضاء على ترهلات الوجه والرقبة وشد الجلد، وذلك وفق مسافات مختلفة وفق منطقة الجسم التى يتم العمل عليها، موضحين أن المناطق التى يمكن علاجها باستخدام "الهايفو"، هى منطقة الحاجب، والفك السفلى، والثنيات الأنفية الشفوية، بالإضافة إلى الوجه والرقبة.

مزايا لاستخدام "الهايفو" لشد الجلد

ويوضح أطباء مركز الدكتور أحمد السبكى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن "الهايفو" جهاز بسيط يعمل على شد الجلد بكل سهولة وآمان، مشيرًا إلى وجود العديد من المزايا لاستخدام "الهايفو" كوسيلة لشد الجلد، وهى كالتالى:

1- استخدام الموجات فوق الصوتية، مما يسمح برؤية طبقات الأنسجة المراد علاجها وبالتالى توجيه الطاقة مباشرة تجاهها.

2 – يعمل على الطبقات العميقة تحت الجلد.

3 - عدم وجود احتياطات معينة بعد الانتهاء من جلسة العلاج.

4 – يمكن للحالة العودة إلى العمل وممارسة أنشطتها الطبيعية مباشرة بعد جلسات "الهايفو".

5- استخدام الهايفو آمن بشكل كامل ولا يعد إجراء جراحى.

6 - شد الوجه يكون عن طريق التأثير على الطبقات العميقة للجلد مما يحفز إنتاج الكولاجين والذى بدوره يقوم بشد الجلد وإعطائه نضارته.



انفو جراف يوضح مزايا جهاز الهايفو لشد الجلد

حالات يمكن إجراء تقنية "الهايفو" لشد الوجه

ولفت مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليرز، إلى أبرز الحالات التى يمكن لها إجراء تقنية "الهايفو"، لشد الوجه والجلد، حيث جاءت الحالات كالتالى:

1- العمر الأنسب فوق 30 سنة لمن لاحظ حدوث ارتخاء فى جلد الوجه أو الرقبة.

2- يجرى إجراء شد الوجه والجلد بتقنية الهايفو بعد برامج الحميه الغذائية فى الأعمار الأقل.

3- الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 50 سنة.

4- الأشخاص الذين قاموا بإجراء عملية جراحية فيما قبل ويرغبون فى الإبقاء على نتائج العملية أطول فترة ممكنة.



انفو جراف يوضح حالات يمكنها إجراء الهايفو لشد الوجه

وشدد مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والسمنة، على أن "الهايفو" هو إجراء غير جراحى لشد الوجه والرقبة، ويتميز بكونه إجراء سريع ويعطى انطباع فورى وملحوظ ولا يحتاج لفترة نقاهة، كما أنه مناسب لمن يعانون من بشرة مترهلة حول الفم أو العينين أو ثنيات فى جلد الرقبة أو من يعانون من الخطوط الرفيعة والتجاعيد، وتم اعتماد هذا التقنية من قبل منظمة الغذاء والدواء "FDA" بعد إثبات فعاليتها.

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