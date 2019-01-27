اضرار غاز الخردل على صحة الانسان

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تم استخدام المواد الكيميائية كأسلحة قاتلة وتكتيكية خلال الحرب العالمية الأولى، وكانت الخردل ، المعروف أيضًا باسم غاز الخردل، هو الأكثر استخدامًا، وتم استخدام غاز الخردل لأول مرة خلال الحرب العالمية الأولى خلال معركة فلاندرز بالقرب من ابرس ببلجيكا في يوليو 1917، ثم تم استخدامه في إثيوبيا عام 1936 خلال الحرب العالمية الثانية، كان غاز الخردل هو العامل الرئيسي في الحرب الكيميائية، وقد تم إنتاجها وتخزينها من قبل العديد من البلدان ، وربما لا تزال أكثر عوامل الحرب الكيميائية انتشارًا في العالم .

الخردل الكبريتي

هو نوع من عوامل الحرب الكيميائية، وهذه الأنواع من العوامل تسبب تقرحات في الجلد والأغشية المخاطية على الاتصال، وتسمى هذه بالعوامل الحارقة، ويعرف خردل الكبريت أيضًا باسم غاز الخردل، وخردل الكبريت في بعض الأحيان له رائحة مثل الثوم والبصل، وأحيانا لا رائحة له، ويمكن أن يكون على شكل بخار، أو سائل زيتي ، أو صلب، ويمكن أن يكون خردل الكبريت مائلا للأصفر أو البني عندما يكون في صورة سائلة أو صلبة .

كيف يمكن أن يتعرض الناس لغاز الخردل

إذا تم إطلاق غاز الخردل في الهواء كبخار ، يمكن أن يتعرض الناس له من خلال ملامسة الجلد أو الاتصال بالعين أو التنفس، ويمكن أن يحمل بخار الخردل لمسافات طويلة بفعل الرياح، وإذا تم إطلاق زيت الخردل في الماء ، يمكن أن يتعرض الناس عن طريق شرب المياه الملوثة أو وضعها على الجلد، ويمكن أن يتعرض الناس لخردل الكبريت السائل عن طريق تناوله أو وضعه على الجلد، كما يمكن لخزان الكبريت أن يدوم من يوم إلى يومين في البيئة تحت ظروف الطقس المتوسطة ومن أسابيع إلى شهور في ظروف شديدة البرودة، ويتحلل غاز الخردل ببطء في الجسم ، لذلك فإن التعرض المتكرر قد يكون له تأثير تراكمي .

كيف يعمل غاز الخردل

تعتمد الآثار الصحية الضارة الناجمة عن غاز الخردل على مدى تعرض الناس لها ، وكيفية تعرضهم، وطول الفترة الزمنية التي يتعرضون فيها، فغاز الخردل هو عامل قوي ومهيج يضر الجلد والعينين والجهاز التنفسي، كما أنه يدمر الحمض النووي ، وهو عنصر حيوي من خلايا الجسم ، وخاصة في نخاع العظام، وهذا يسبب انخفاض تكوين خلايا الدم أو انخفاض خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، ويكون بخار الخردل الكبريت أثقل من الهواء ، لذلك سوف يستقر في المناطق المنخفضة .

وعادة ما يكون التعرض لغاز الخردل غير مميت، فعندما استخدم الخردل خلال الحرب العالمية الأولى ، قتل أقل من 5٪ من الأشخاص الذين تعرضوا وحصلوا على رعاية طبية، وقد لا يعرف الناس على الفور أنهم تعرضوا ، لأن غاز الخردل قد لا يكون لديهم رائحة، وقد لا تسبب لهم أي إنذار، وعادة ، لا تحدث العلامات والأعراض على الفور، واعتمادا على شدة التعرض ، قد لا تحدث الأعراض لمدة تصل إلى 24 ساعة، وبعض الناس أكثر حساسية لغاز الخردل من غيرهم من الناس ، وقد يكون لديهم علامات وأعراض عاجلة .

أضرار غاز الخردل

1- الجلد

قد يحدث احمرار وحكة في الجلد بعد 2 إلى 48 ساعة من التعرض ، وقد يتحول في النهاية إلى تقرحات من الجلد .

2- العيون

قد يحدث تهيج وألم وتورم وتمزق في غضون 3 إلى 12 ساعة من التعرض الخفيف إلى المعتدل، وقد يتسبب التعرض الشديد للعلامات والأعراض في غضون ساعة إلى ساعتين، وقد يشمل أعراض التعرض المعتدل أو المتوسط بالإضافة إلى حساسية الضوء أو الألم الشديد أو العمى لمدة تصل إلى 10 أيام .

3- الجهاز التنفسي

سيلان الأنف ، العطس ، بحة في الصوت ، الأنف الدموي ، آلام الجيوب الأنفية ، ضيق التنفس ، والسعال خلال 12 إلى 24 ساعة من التعرض المعتدل، وخلال 2 إلى 4 ساعات من التعرض الشديد .

4- الجهاز الهضمي

ألم في البطن والإسهال والحمى والغثيان والقيء .

5- نخاع العظام

انخفاض تكوين خلايا الدم، أو انخفاض خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، مما يؤدي إلى ضعف ونزيف والالتهابات .

ما هي الآثار الصحية لغاز الخردل على المدى الطويل

من المرجح أن يؤدي التعرض إلى سائل الخردل الكبريت إلى إحداث حروق من الدرجة الثانية والثالثة وتندب في وقت لاحق عن التعرض لبخار الخردل بالكبريت، وحرق الجلد على نطاق واسع يمكن أن يكون قاتلا، وقد يتسبب التنفس الواسع للأبخرة في أمراض الجهاز التنفسي المزمنة أو التهابات الجهاز التنفسي المتكررة أو الوفاة، ويمكن أن يسبب التعرض الشديد للعين عمى دائم، وقد يزيد التعرض لخردل الكبريت من خطورة إصابة الشخص بسرطان الرئة والجهاز التنفسي .

ما يجب فعله عند التعرض لغاز الخردل

نظرًا لعدم وجود مضا للتعرض لخردل الكبريت ، فإن أفضل ما يمكن فعله هو تجنبه، وعلى الفور ترك المنطقة حيث تم الافراج عن غاز الخردل، وحاول إيجاد أرضية أعلى لأن خردل الكبريت أثقل من الهواء وسيستقر في المناطق المنخفضة، وإذا كان تجنب التعرض للخردل الكبريت غير ممكن ، فقم بإزالة خردل الكبريت من الجسم بسرعة .

ويعد التخلص من الكبريت الخردل في أقرب وقت ممكن بعد التعرض هو الطريقة الفعالة الوحيدة لمنع أو تقليل تلف الأنسجة في الجسم، قم بإزالة أي ملابس تحتوي على خردل كبريت سائل بسرعة، وإذا كان ذلك ممكنا ، قم بإغلاق الملابس في كيس بلاستيكي ، ثم ختم تلك الحقيبة داخل كيس بلاستيكي ثاني، واغسل على الفور أي جزء مكشوف من الجسم العينين والجلد ، وما إلى ذلك، تمامًا مع الماء العادي النظيف، ويجب تنظيف العينين بالماء لمدة 5 إلى 10 دقائق، ولا تغطي العيون بالضمادات ، ولكن احميها باستخدام نظارات داكنة أو نظارات واقية، وإذا قام شخص ما بابتلاع خردل الكبريت ، فلا تحفز القيء، امنح الشخص بعض الماء أو الحليب للشرب ، إذا كان بإمكانه ابتلاعه .