هل الاكتئاب مرض وراثي

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الاكتئاب، المعروف أيضا باسم الاكتئاب الشديد أو الاضطراب الاكتئاب الرئيسي، هو اضطراب نفسي يؤثر على المزاج والسلوك والصحة العامة، إنه يسبب مشاعر طويلة من الحزن ، والفراغ ، أو اليأس ، وفقدان الاهتمام في الأنشطة التي كانت تتمتع بها ذات يوم، وقد يعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب أيضًا من تغيرات في الشهية، مما يؤدي إلى الإفراط في الأكل أو عدم تناول الطعام بما فيه الكفاية، والتغيرات في أنماط النوم، كالنوم أكثر من اللازم أو عدم القدرة على النوم، وفقدان الطاقة وصعوبة التركيز .

ما هو الاكتئاب

على الرغم من أن الاكتئاب يعتبر في المقام الأول من اضطرابات الصحة العقلية ، إلا أنه يمكن أن يكون له خصائص جسدية بما في ذلك الصداع ، وأوجاع وآلام أخرى غير مفسرة ، وحركات بطيئة أو سريعة بشكل غير عادي ، ومشاكل في الجهاز الهضمي، ولتشخيص الاكتئاب ، يجب أن يكون لدى الفرد علامات وأعراض كل يوم تقريبًا لمدة أسبوعين على الأقل .

يبدأ الاكتئاب عادة في أواخر مرحلة المراهقة أو مرحلة البلوغ المبكرة ، وعلى الرغم من أنه يمكن أن يظهر في أي عمر، إذا لم يتم علاجها ، يمكن أن تستمر نوبات الاكتئاب لأسابيع أو شهور أو سنوات ، ويمكن أن تختفي وتعود، وقد يواجه الأفراد المتضررون صعوبة في العمل في حياتهم اليومية ، بما في ذلك في المدرسة أو العمل، ويعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب من مخاطر أكبر للإصابة بمشاكل تعاطي المخدرات أو التفكير في الانتحار، ويمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى الموت إذا لم يتم علاجه .

ما هي علاقة الاكتئاب بالأمراض الوراثية

الاكتئاب السريري ، المعروف أيضا باسم اضطراب اكتئابي رئيسي ، هو الشكل الأكثر شيوعا من الاكتئاب، وتشير تقديرات كلية الطب في جامعة ستانفورد إلى أن 10٪ من الأمريكيين سيختبرون هذا النوع من الاكتئاب في مرحلة ما من حياتهم، ومن المحتمل أيضًا مشاركة هذا النوع من قبل الأشقاء والأطفال، وقد يكون الشخص الذي يكبر مع شخص مصاب بالاكتئاب أكثر عرضة للمرض، فالطفل الذي يرى أحد الوالدين يقضي أياماً في الفراش قد لا يظن أنه أمر غير عادي، وقد يكون الجنس عاملاً أيضًا، ووجدت إحدى الدراسات أن النساء لديهن فرصة 42 في المائة للاكتئاب الوراثي ، في حين أن الرجال لديهم فرصة بنسبة 29 في المائة فقط .

وقد ربط الباحثون أيضًا السيروتونين بالاكتئاب، والسيروتونين هو المادة الكيميائية التي تسمح بالاتصال بين الخلايا العصبية في الدماغ، ومن الممكن أن يؤدي اختلال التوازن في السيروتونين إلى اضطرابات المزاج وقضايا أخرى، مثل اضطراب الوسواس القهري ونوبات الذعر، وهناك العديد من النظريات حول ارتباط الاكتئاب والسيروتونين، ويستمر الباحثون في دراسة السيروتونين كمفتاح للارتباط الوراثي، كما اعتبرت مشاكل مع الجين نقل السيروتونين كمصدر للاكتئاب، ولقد ترجمت الأبحاث وجود جينات نقل طويلة وقصيرة إلى ارتباط جيني محتمل، وبحثت دراسة إمكانية وجود اتصال بين الجينات والاكتئاب .

عزل فريق بحث بريطاني مؤخرًا جينًا يبدو منتشرًا في العديد من أفراد الأسرة الذين يعانون من الاكتئاب، وتم العثور على الكروموسوم 3p25-26 في أكثر من 800 أسرة مع الاكتئاب المتكرر، ويعتقد العلماء أن ما يصل إلى 40 في المائة ممن يعانون من الاكتئاب يمكن أن يتتبعوا الارتباط الوراثي، والعوامل البيئية وغيرها تشكل 60 في المئة أخرى، كما أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين لديهم آباء أو أشقاء يعانون من الاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بثلاث مرات، وقد يكون هذا بسبب عوامل وراثية أو بيئية لها تأثير قوي .

هل يمكن علاج الاكتئاب

في الواقع ، تكشف الدراسات السكانية أن الاكتئاب يكون أكثر احتمالا أن يحدث في المنازل التي يكون فيها الإساءة والصراع مستمرين، وقد أظهر بحث إضافي أن الأفراد الذين يأتون من بيئة مليئة بالصراع العاطفي يعانون من أشكال أكثر حدة من الاكتئاب ، وأقل عرضة للاستجابة للأدوية أو العلاجات الموجودة، فإذا كنت أنت أو أحد أحبائك مصابًا بالاكتئاب ، فيمكنك التساؤل عما إذا كانت الحالة قابلة للشفاء، وللأسف ، لا توجد إجابة واضحة هنا لأن الاكتئاب نفسه معقد ، كذلك قد تلاحظ تباينًا في أفراد عائلتك الذين يعانون من الاكتئاب، وقد يعاني البعض من اكتئاب سريري مؤقت ويتناول الأدوية لمدة تصل إلى 12 شهرًا، بالنسبة للبعض الآخر ، فإن الاكتئاب هو معركة تستمر مدى الحياة وتتراوح الأعراض بين الحين والآخر، وفي هذه الحالات ، يعد العلاج المعرفي خيارًا طويل الأجل قابل للتطبيق ويمكنه مساعدتك على إدارة الأعراض وتحسين جودة الحياة .

ويمكن علاج الاكتئاب، في حين أن تكون على علم بأعراضك وإخطار طبيبك إذا كنت لا تعتقد أن خطة العلاج الحالية تعمل، ومن المهم أيضًا أن تكون على دراية بأية أعراض تعود بعد تجربة أي شكل من أشكال الهدوء، ويعتقد العديد من الباحثين أنه ليس جينًا فريدًا يضع أحد الأشخاص في خطر الإصابة بمرض عقلي، وهو على الأرجح مزيج من الجينات التي تؤدي إلى الاضطراب، كما يمكن أيضًا إرجاع أسباب اضطراب المزاج ثنائي القطب، والاضطرابات القلقية إلى مجموعة من العوامل الوراثية .

ويبقى السؤال هل يجب أن يقلق أحدهم الذي يعاني والده أو أخته من الاكتئاب، لا ليس بالضرورة فالاكتئاب الظرفية غالباً ما يكون مؤقتاً فقط، ويتم الإصابة به من خلال أحداث الحياة الرئيسية ، والعلاج متاح، ومن المؤكد أنه شيء يجب الانتباه إليه ، ولكن ليس شيئًا يدعو للقلق .