انت الان تتابع موضوع معلومات عن تعفن المعدة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

تعفن المعدة، هي الحالة التي لا تستطيع فيها معدتك تفريغ نفسها من الطعام بطريقة عادية، ويمكن أن يكون بسبب تلف العصب المبهم ، الذي ينظم الجهاز الهضمي، والعصب المبهم المتضرر يمنع عضلات المعدة والأمعاء من العمل ، مما يمنع الطعام من الانتقال خلال الجهاز الهضمي بشكل صحيح، وفي كثير من الأحيان ، يكون سبب تعفن المعدة غير معروف .

أسباب تعفن المعدة

1- مرض السكري غير المنضبط .

2- جراحة المعدة مع إصابة العصب المبهم .

3- الأدوية والمخدرات وبعض مضادات الاكتئاب .

4- مرض الشلل، أو الرعاش .

5- التصلب المتعدد .

6- وهناك حالات نادرة مثل داء النشواني، وهي ترسب ألياف البروتين في الأنسجة والأعضاء، وتصلب الجلد وهو اضطراب النسيج الضام الذي يصيب الجلد والأوعية الدموية، والعضلات الهيكلية والأعضاء الداخلية .

أعراض تعفن المعدة

1- حرقة، أو ارتجاع المريء .

2- الغثيان .

3- قيء الطعام بدون هضم .

4- الشعور بالتعب عند تناول الطعام .

5- انتفاخ البطن .

6- ضعف الشهية وفقدان الوزن .

7- ضعف السيطرة على نسبة السكر في الدم .

ما هي مضاعفات عفن المعدة

1- يمكن أن يبقي الطعام في المعدة وقتا طويلا جدا ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نمو البكتيريا .

2- يمكن أن يصلب الطعام في المعدة إلى مجموعة صلبة، وتسمى البازهر، ويمكن أن يسبب عوائق في المعدة والتي تمنع الطعام من المرور إلى الأمعاء الدقيقة .

3- قد يعاني الأشخاص المصابون بمرض السكري وتعفن المعدة من صعوبة أكبر، لأن مستويات السكر في الدم ترتفع عندما يغادر الطعام في نهاية المطاف المعدة ويدخل الأمعاء الدقيقة ، مما يجعل السيطرة على نسبة السكر في الدم أكثر تحديًا .

كيف يتم تشخيص مرض تعفن المعدة

لتشخيص المرض سيقوم طبيبك بمراجعة الأعراض والتاريخ الطبي، كما سيقدم لك اختبارًا جسديًا وقد يطلب بعض اختبارات الدم ، بما في ذلك مستويات السكر في الدم، وقد تشمل الاختبارات الأخرى المستخدمة لتشخيص وتقييم غدة المعدة :

1- باريوم الأشعة السينية

سوف تشرب سائل الباريوم، الذي يغطي المريء والمعدة والأمعاء الدقيقة ويظهر على الأشعة السينية، ويعرف هذا الاختبار أيضًا بسلسلة GI العلوية للجهاز الهضمي، أو ابتلاع الباريوم .

2- النظائر المشعة

وهو الفحص الضوئي للمعدة، فأنت تأكل طعامًا يحتوي على كمية صغيرة جدًا من النظائر المشعة، وهي مادة مشعة، ثم تكمن تحت آلة المسح الضوئي، وإذا أظهر الفحص أن أكثر من 10٪ من الطعام ما زال في معدتك بعد 4 ساعات من تناول الطعام ، يتم تشخيص الحالة بتعفن المعدة .

3- قياس ضغط المعدة

وهو أنبوب رفيع يتم تمريره من خلال فمك وإلى المعدة، يعمل على قياس النشاط الكهربائي والعضلي في المعدة لتحديد معدل الهضم .

4- تخطيط كهربية المعدة

وهذا الاختبار يقيس النشاط الكهربائي في المعدة باستخدام الأقطاب الكهربائية الموضوعة على الجلد .

5- الحبة الذكية

وهي عبارة عن جهاز إلكتروني صغير يتم ابتلاعه، ويرسل معلومات حول مدى سرعة السير أثناء تحركه عبر الجهاز الهضمي .

6- الموجات فوق الصوتية

وهذا اختبار تصوير، يستخدم موجات صوتية لإنشاء صور لأعضاء الجسم، وقد يستخدم طبيبك الموجات فوق الصوتية للقضاء على أمراض أخرى .

7- التنظير العلوي

ويشمل هذا الإجراء تمرير أنبوب رفيع، أي منظار داخلي أسفل المريء لفحص بطانة المعدة .

ما هو علاج تعفن المعدة

تعفن المعدة هو حالة مزمنة، أي طويلة الأمد، وهذا يعني أن العلاج عادة لا يعالج المرض، ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لإدارة الشرط والتحكم فيه، وقد يستفيد بعض المرضى من الأدوية ، بما في ذلك :

1- ريجلان ميتوكلوبراميد، ويؤخذ هذا الدواء قبل الأكل، ويسبب تقلص عضلات المعدة وتحريك الطعا، كما إنه يقلل أيضا من حدوث القيء والغثيان، وتشمل الآثار الجانبية لهذا الدواء الإسهال والنعاس والقلق ، ونادراً ما يكون هناك اضطراب عصبي خطير .

2- الاريثروميسين، وهو مضاد حيوي يسبب أيضا تقلصات في المعدة ويساعد في نقل الطعام، وتشمل الآثار الجانبية الإسهال وتطوير البكتيريا المقاومة من التعرض لفترات طويلة للمضاد الحيوي .

3- مضادات القيء، وهي أدوية تساعد على السيطرة على الغثيان .

وفي حالة شديدة من تعفن المعدة، يمكن استخدام أنبوب تغذية ، أو أنبوب فغر الصائم، حيث يتم إدخال الأنبوب من خلال البطن وإلى الأمعاء الدقيقة أثناء الجراحة، ولإطعام نفسك ضع المواد الغذائية في الأنبوب ، والتي تذهب مباشرة إلى الأمعاء الدقيقة، وبهذه الطريقة ، فإنها تتجاوز المعدة والدخول إلى مجرى الدم بسرعة أكبر، أو باستخدام أداة من خلال شق صغير ، يمكن حقن توكسين البوتولينوم مثل البوتوكس في البواب ، وهو الصمام الذي ينقل من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، وهذا يمكن أن يهدئ الصمام ، مع إبقائه مفتوحًا لفترة أطول للسماح بإفراغ المعدة.

النظام الغذائي لمرضى تعفن المعدة

واحدة من أفضل الطرق للمساعدة في السيطرة على أعراض تعفن المعدة هو تعديل عادات الأكل اليومية، فعلى سبيل المثال ، بدلاً من تناول ثلاث وجبات في اليوم ، تناول ست وجبات صغيرة، بهذه الطريقة ، يكون هناك طعام أقل في المعدة، ولن تشعر بالشبع ، وسيكون من الأسهل على الطعام أن يترك معدتك، وعامل مهم آخر هو اتساق الطعام، ويتم تشجيع السوائل والأطعمة منخفضة المخلفات، على سبيل المثال ، ينبغي أن يحل محل عصير التفاح، التفاح السليم مع الحرص علة إزالة القشرة الخارجية، ويجب أيضًا تجنب الأطعمة الغنية بالدهون، والتي يمكن أن تبطئ عملية الهضم، وكذلك الألياف التي يصعب هضمها .