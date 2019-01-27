شكرا لقرائتكم خبر عن 11 فائدة طبية غير متوقعة لـ «الزعتر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

الزعتر من أهم الأعشاب المتواجدة في المنزل، حيث إنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، وله العديد من الفوائد، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبز الفوائد الصحية له، وفقا لموقع “medicalnewstoday “:

– الزعتر يساهم في علاج حب الشباب، فيمكنك عمل ماسك به، أو تناوله باستمرار.

– يساهم في تنظيم نسبة ضغط الدم، ويحد من ارتفاعه.

– يمد البشرة بالعديد من العناصر المهمة لها، والتي تساهم بشكل كبير في الحصول على بشرة نضرة.

– يعمل على تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، ويحد من ارتفاعه.

– يعالج السعال، حيث إنه يحتوى على الخصائص الطبية المسؤولة عن ذلك.

– يعمل على تقوية الجهاز المناعي بالجسم، والحد من الإصابة بأمراضه المختلفة كنزلات البرد أو التهاب الشعب الهوائية.

– يعمل على تنظيم الجسم من السموم المتراكمة داخله، وتحد من الإصابة بالتسمم الغذائي.

– ينشط خلايا الجسم، ويحد من الشعور بالكسل.

– ينشط الذاكرة وخلايا المخ.

– يعد من أفضل المشروبات التي تعمل على تفتيت الحصوات الكلوية.

– يستخدم كمسكن قوي وفعال ومنشط للدورة الدموية.