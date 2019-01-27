الأمراض المعدية تقتل 2804 في الصين خلال شهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين وفاة 2804 أشخاص نتيجة أمراض معدية في البلاد خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ وذلك من بين 712581 حالة إصابة بأمراض معدية تم الإبلاغ عنها خلال هذا الشهر.

وذكرت اللجنة، الأحد، أنه لم يتم خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي تسجيل حالات إصابة بأمراض معدية من الفئة (A)، والتي تشمل الكوليرا والطاعون، وتندرج تحت تصنيف الأمراض الأشد خطورة في القانون الصيني الخاص بالوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها، موضحة أنه تم تشخيص 289613 حالة إصابة بأمراض معدية من الفئة (B)؛ نتج عنها 2788 حالة وفاة.

وأشارت اللجنة إلى أن أمراضا مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي، والسل، والزهري، والحمى القرمزية، والسيلان شكلت 93% من هذه الحالات، متابعة أن الأمراض المعدية من الفئة (C) تسببت في وفاة 16 حالة خلال الشهر المذكور، وأن أمراض الحمى القلاعية، والإنفلونزا، والإسهال المعدي كانت الأكثر شيوعا في هذه الفئة بنسبة بلغت 93% من الحالات.