الشيبسي قد يعرض طفلك لـ10 أمراض.. أخطرها السرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتوي الشيبسي وغيره من الحلوى التي يتناولها الأطفال على الكثير من المواد الضارة بصحتهم والتي يمكن أن تؤدي لأمراض خطيرة مثل السمنة وأمراض القلب وغيرهما من المخاطر.

وتقول الدكتورة منال شرف الدين، استشاري التغذية العلاجية، التي تخرجت في كلية الطب جامعة عين شمس المصرية وحصلت على دبلومة في التغذية العلاجية من معهد الجودة، لـ"العين الإخبارية"، إن الشيبسي من المنتجات التي تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة التي تشكل خطورة لترسبها على شرايين القلب، كما يحتوي على المواد الحافظة والألوان الاصطناعية، فضلا عن الزيوت المهدرجة التي تستخدم في قلي الشيبسي.





وتضيف أن بعض الأنواع تحتوي على مواد مسرطنة مثل الأكريلاميد والأوليسترا والتي تؤدي بدورها لمضاعفات صحية الأطفال في غنى عنها في هذا العمر، وتوضح منال شرف الدين الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال نتيجة تناول الشيبسى وهي:

1. زيادة الوزن المفرطة وكل المضاعفات الناتجة عن السمنة.

2. التهاب المعدة وعسر الهضم.

3. الإمساك.

4. الإسهال.





5. ارتفاع الكوليسترول بسبب الزيوت المهدرجة.

6. أمراض القلب والشرايين.

7. سوء التغذية.





8. النزلات المعوية.

9. القرحة.

10. زيادة فرص الإصابة بالسرطان.





وتضيف الدكتورة منال شرف الدين أن من الأفضل عدم تعويد الأطفال على الشيبسى منذ صغرهم واستبدال البطاطس المقلية المعدة في المنزل بدلا منه والتي يضمن على الأقل عدم احتوائها على مواد حافظة وغيرها من المواد الضارة إضافة لضمان جودة الزيت المستخدم في القلي.