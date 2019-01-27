عروستان تتنافسان على "قلب رجلٍ واحد" ليلة زفافه

ذكرت صحيفة "ميرور"، أن سيدة قامت بفضح عشيقها الخادع، في يوم زفافه على عروس أخرى، أقيم بجنوب أفريقيا، لإحداث فوضى، حيث ظهرت في الكنيسة وهي ترتدي فستان زفاف أبيض كاملًا وقفازات، وسارت في قاعة الزفاف واقتربت من عشيقها وعروسه وهما يقفان في الممر لفضح أمره أمام الجميع.

ويُظهر فيديو منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العاشقة وهي تصيح في العريس الذي يحاول يائساً تهدئتها، بعد أن فضحته أمام عروسته والحضور.

وعلى في الفيديو صراخ الضيوف، في حين رفع آخرون هواتفهم المحمولة لالتقاط الصور والفيديو لتلك الفضيحة.

فيما حاولت العشيقة الوصول إلى العروس، التي تبدو هادئة بشكل مدهش، على ما يبدو لتحذيرها بشأن ما يشبه زوجها.

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