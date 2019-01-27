شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن أحدث تقنية وصلت مصر فى علاج الأسنان .. يقدمها دكتور أحمد القفاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت فى الآونة الأخيرة تقنيات وطرق تكنولوجية حديثة فى مجال تجميل الأسنان ، ولعل أبرز وأحدث هذه التقنيات هى تقنية الثرى إن فينير "3n veneer "، وهى تقنية ألمانية حديثة انتشرت فى العالم قبل سنوات وبدأت فى الانتشار فى عدد من الدول العربية والشرق الأوسط.

الدكتور أحمد القفاص، عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، أن تجميل الأسنان بتقنية الثرى إن فينير "3n veneer "، يشرح فى التقارير التالية اهم المعلومات حول هذه التقنية وكذلك النصائح التى يجب الاهتمام بها فى حال اجرائها .