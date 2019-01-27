شكرا لقرائتكم خبر عن 3n Veneers هل تساهم فى زيادة السياحة العلاجية بمصر؟.. دكتور أحمد القفاص يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر السياحة، خاصة السياحة العلاجية، أحد أهم مصادر الدخل القومى لمصر، حيث يقبل السياح على مصر لما تتمتع به من جو معتدل وانتشار أماكن السياحة العلاجية فى القاهرة وعدد من المحافظات، مثل حلوان والعين السخنة والغردقة والواحات وأسوان وسيناء.

أهمية السياحة العلاجية

وفى هذا الإطار، يؤكد الدكتور أحمد القفاص، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، أنه نظرًا لأهمية السياحة العلاجية لمصر، فإن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف، ما دفع المسئولين لإنشاء هيئة مخصصة لذلك، ومناقشة فتح مكاتب للسياحة العلاجية بمطارات الجمهورية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك المئات من المواقع السياحية العلاجية والمراكز الطبية والعلاجية المؤهلة لذلك.

وأوضح الدكتور أحمد القفاص، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه فيما يتعلق بتخصصه فى طب الأسنان، فإن هناك عدد من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة التى يستخدمها أطباء الأسنان فى مصر، بما يؤهلهم لأن يكونوا قبلة للسياح لتلقى العلاج فى مصر، خاصة فيما يتعلق بتجميل الأسنان.



الدكتور أحمد القفاص عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان

3n veneers ثرى إن فينير فى مصر

وأضاف الدكتور أحمد القفاص، أنه حصل مؤخرًا على توكيل استخدام تقنية 3n veneers "ثرى إن فينير"، لتجميل الأسنان بدون حفر أو ألم أو تخدير، وهى التقنية التى يقبل عليها كثيرون فى دول العالم المختلفة لتجميل أسنانهم، كما يسافرون فى سبيل ذلك إلى دول أوربية وبعض الدول العربية المتوفر بها التقنية، قائلاً "أعتقد أنه بعد توفير هذه التقنية فى مصر، فإنها ستجذب عدد كبير من راغبى تجميل الأسنان مما سيساهم فى زيادة السياحة العلاجية فى مصر".

مميزات تجميل الأسنان بتقنية 3n veneers ثرى إن فينير

وأكد الدكتور أحمد القفاص، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، أن تقنية 3n veneers "ثرى إن فينير"، لها عدة مميزات تؤهلها لتكون جاذبة للسياحة العلاجية فى مصر منها:

1- معظم الناس يريدون الحصول على ابتسامة جميلة وأسنان ناصعة البياض وهم على استعداد للسفر لأى بلد فى سبيل ذلك.

2- تقنية 3n veneers " ثرى إن فينير " أحدث طرق تجميل الأسنان بدون حفر أو برد للأسنان.

3- يتم تجميل الأسنان بتقنية 3n veneers " ثرى إن فينير " بدون ألم.

4- يتم تركيب تقنية الـ" 3n veneers " خلال فترة لا تتجاوز جلستين.

5- هناك 25 درجة لون لتقنية 3n veneers " ثرى إن فينير " يتم اختيار إحداها حسب كل حالة.

6- تجميل الأسنان بتقنية 3n veneers " ثرى إن فينير " يجعلها لا تتلون مع مرور الوقت.

7- لا تسبب تقنة 3n veneers ثرى إن فينير أى أضرار صحية جانبية خاصة على اللثة.



انفو جراف يوضح كيف يمكن لتقنية تجميل الأسنان 3n Veneers جذب السياحة العلاجية إلى مصر

مميزات السياحة العلاجية فى مصر

واختتم الدكتور أحمد القفاص، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، تصريحاته لـ"الخليج 365"، بالتأكيد على أن السياحة العلاجية فى مصر لها مميزات عديدة فى أى تخصص طبى، مثل:

1- تكلفة العلاج فى معظم التخصصات الطبية بمصر منخفضة جدًا مقارنة بدول كثيرة.

2- وجود مراكز طبية وتجميلية على أعلى مستوى وبشهادة الخبراء الأجانب فى كافة التخصصات الطبية.

3- المريض الذى يزور مصر للعلاج يحقق هدف الشفاء والاستجمام والترفيه فى وقت واحد.

4- ارتفاع عدد المزارات السياحية سواء العلاجية أو الترفيهية فى مصر.

5- قلة تكاليف السياحة والتنقلات وزيارة المزارات السياحية فى مصر مقارنة بدول العالم السياحية.

6- يمكن المريض اصطحاب أسرته معه فى رحلة العلاج ليستمتعوا بقضاء وقت ممتع بتكاليف بسيطة جدًا.



انفوجراف يوضح 6 مميزات تضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية

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