شكرا لقرائتكم خبر عن مش كل حاجة تقلق وتتعصب.. أمراض نفسية وعضوية هتجيلك لو اتوترت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلما زاد التوتر والقلق كلما زادت المشاكل الصحية والنفسية للمصابين به حيث أنه يؤثر على صحة القلب والعقل والمزاج العام، وحسب ما ذكره موقع agingcare فإن أبرز المشاكل التى يسببها التوتر على الصحة هى التالى:



توتر

1:يؤثر التوتر والقلق على صحة القلب، حيث يسبب ارتفاع ضغط الدم ويؤدى لإطلاق الكوليسترول والدهون الثلاثية فى مجرى الدم ، كما أثبتت بعض الدراسات أن التوتر العاطفى المفاجئ يمكن أن يكون سببا لمشاكل خطيرة فى القلب، لذلك ينصح دائما مرضا القلب بتجنب القلق والتوتر المستر حتى لا يؤثر على صحتهم ويعرضهم لازمات قلبية خطيرة .

2:أثبتت بعض الدراسات أن التوتر الشديد قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الربو وخصوصا بين الأطفال الذين تعرضت أمهاتهم للتوتر أثناء فترة الحمل.

3:مرض السكر من أخطر الامراض المزمنة التى يتعرض لها الكثيرون قد يكون بسبب الوراثة أو نتيجة التغذية الخاطئة أو الحزن الشديد والتوتر المستمر، لذلك يسبب التوتر والضغط النفسى الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

4:يزيد التوتر من خطر الإصابة بالاكتئاب، حيث أثبتت الدراسات أن الذين يعانون من التوتر هم أكثر عرضا للإصابة بالاكتئاب والاضطرابات النفسية المختلفة.

5:مشاكل عديدة فى الجهاز الهضمى، حيث أثبتت الأبحاث ان الجهاز الهضمى قد يتأثر نفسيا وليست عضويا فمع التعرض للضغط النفسى او التوتر والاكتئاب يسبب ذلك التهابات فى المعدة ومتلازمة القولون العصبى وعسر الهضم وغيرها من الأعراض الناتجة عن مشاكل فى الجهاز الهضمى.

6:أثبتت بعض الدراسات أن التوتر يؤدى لتفاقم مرض الزهايمر مما يتسبب فى أمراض الدماغ بشكل أسرع، لذلك ينصح دائما بالحد من التوتر والقلق وذلك للوقاية من مرض الزهايمر.



القلق

7: أثبتت بعض الدراسات أن التوتر الزائد قد يسبب الوفاة وخصوصا بين كبار السن ومرضى القلب.

8:يسبب الصداع التوترى مما يؤدى لألم شديد فى الرأس مع الشعور بالغثيان والقئ.

9: يزيد من خطر الاصابة بالشيخوخة المبكرة وتظهر ذلك من خلال علامات التجاعيد على البشرة، كما أنه يسبب تساقط الشعر وتلفه.

10: يسبب التوتر ألم شديد فى جميع أجزاء الجسم والمفاصل وعدم القدرة على بذل أى مجهود.