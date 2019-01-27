انت الان تتابع موضوع تقرير عن الهبات الساخنة في سن المراهقة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

هل يعاني المراهقين من نوبات تَعَرُّق متكررة ؟ هل يبدو عليه الإعياء بينما يعاني من هذه الهبات الساخنة ؟ هل يعاني من قلة التنفس أيضًا ؟ إذا واجه المراهق هذه الحالات أكثر من مرة ، فهناك احتمالات بأن المراهق يعاني من أعراض الهبات الساخنة . فهذه الهبات تظهر في البنات والأولاد على حد سواء خاصةً في سن المراهقة كأثر جانبي لهذا السن .

تعريف الهبات الساخنة

الهبات الساخنة هو شعور بالدفء الذي ينتشر في كافة الجسم . هو أكثر بروزًا في مناطق الرأس والرقبة من الأجزاء الأخرى من الجسم . يصاحب الهبات الساخنة عادةً العرق أو لمعان الوجه . الهبات الساخنة أكثر شيوعًا في النساء بسبب انقطاع الدورة الشهرية . وفقًا لجمعية سن اليأس في أمريكا الشمالية بمجرد وصول المرأة إلى سن اليأس ، قد تستمر في التعرض للهبات الساخنة لمدة تبدأ من ستة أشهر إلى خمس سنوات . وتعرف الهبات الساخنة لدى النساء كأكثر أعراض سن اليأس شيوعًا .

أسباب التعرض للهبات الساخنة

تناول بعض الأدوية

بعض الأدوية يمكن أن تسبب الهبات الساخنة للمراهقين إذا تم تناوله لفترة .

تناول الأطعمة الحارة

تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يفاقم أيضًا مشكلة الهبات الساخنة .

نوبات الصرع

إذا كان الشخص المراهق مصابًا بالصرع ، فعندئذ يكون عرضة للهبات الساخنة عند إصابته بنوبات الصرع وتعد الهبات الساخنة من الأعراض الأكثر شيوعاً أثناء نوبة الصرع .

الاحساس بالفوبيا

الهبات الساخنة هي أعراض جسدية شديدة للفوبيا . الخوف (الفوبيا) هو استجابة للقلق الشديد تجاه شيء لا يسبب خطرًا في الأصل .

القصور في المبيض المبكّر

الهبات الساخنة في الفتيات المراهقات هي واحدة من أعراض قصور المبايض المبكّر . ويؤثر على النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و 29 سنة . فالمبيض لدى النساء أوالفتيات اللواتي لديهن هذا القصور لا يصنع كميات مناسبة من الاستيروجين ، مما يعيق النمو وتطور البويضات .

أعراض الهبات الساخنة للمراهقين

الهبات الساخنة تختلف في حدتها ، قد يكون لدى المراهق عدد قليل أو كثير من الهبات خلال اليوم . فإن هذه الهبات الساخنة تتوقف عادةً في غضون من أربع إلى خمس سنوات والأعراض المصاحبة لهذه الهبات الساخنة عادةً ما تختفي في بضع دقائق ، وهي شائعة بشكل خاص في الليل .

زيادة مفاجئة في ضربات القلب .

تصبح البشرة حمراء أثناء الهبات الساخنة كما لو كان المراهق يشعر بالخجل .

عندما تهدأ الهبات الساخنة ، هناك شعور بالبرودة

يحدث ويصاحبه عرق في الأجزاء العليا من الجسم .

هناك شعور مفاجئ بالدفء الذي ينتشر على الجزء العلوي من الجسم والوجه .

الطرق العلاجية للهبات الساخنة في سن المراهقة

تعتبر الهبات الساخنة من الأعراض الشائعة خلال فترة المراهقة . في معظم الحالات ، عندما يكمل سن البلوغ الكامل ، قد تختفي الهبات الساخنة . بعض طرق العلاج التي تساعدك على التعامل مع الهبات الساخنة في سن المراهقة .

مضادات الاكتئاب

تساعد الجرعات المنخفضة لبعض مضادات الاكتئاب في تقليل الهبات الساخنة . بعض من هذه الأدوية تشمل بعض الآثار جانبية مثل :

الغثيان

زيادة الوزن

جفاف الفم

الدوخة

العجز الجنسي

العلاج بالهرمونات

الهرمونات المستخدمة للحد من الهبات الساخنة هي الإستيروجين والبروجستيرون . ومع ذلك ، إذا كان لديك تاريخ عائلي لسرطان الرحم أو الثدي ، فإن العلاج بهرمون الإستيروجين للمراهق ليس خيارًا جيدًا .

العلاج بالهرمونات البديلة يساعد على علاج الحالات مثل :

أمراض الغدة النخامية

أنواع معينة من السرطان

أمراض وراثية

المورفين أو المنشطات

بعض العلاجات المنزلية للهبات الساخنة في سن المراهقة

إن إجراء تغيير طفيف في أسلوب الحياة قد يحسن بشكل فعال من الصحة . لذا يجب أن ينصح المراهق ببعض العادات المعينة ويبقى ملتزم بها طوال حياته حفاظًا على صحته . يمكن اتباع الخطوات التالية لعلاج الهبات الساخنة بشكل طبيعي وبطرق منزلية .

محاولة الاسترخاء والتأمل

إتباع التأمل وتقنيات التنفس البطيء والعميق أو غيرها من تقنيات الحد من التوتر يمكن أن تخلص المراهق من الهبات الساخنة دون أي دواء .

محاولة إنقاص الوزن

إذا كان المراهق يعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فاعرض عليه كيفية الحصول على طريقة لإنقاص الوزن الزائد . وهذا سوف يساعد على تخفيف الهبات الساخنة له .

الإقلاع عن التدخين

بعض المراهقين ينغمسون في التدخين . شجع المراهق على الإقلاع عن التدخين . فالإقلاع عن التدخين له فوائد صحية أخرى بصرف النظر عن الحد من الهبات الساخنة .

الالتزام بالأطعمة الصحية

الأطعمة الحارة والتوابل ، والمشروبات التي تحتوي على الكافيين ، والكحول يمكن أن تسبب الهبات الساخنة ، وبالتالي تجنب مثل هذه الأطعمة تماماً واستبدلها بالصحي منها .