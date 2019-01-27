7 فوائد مذهلة لزيت بذور الكتان

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تشمل الفوائد الصحية لزيت بذور الكتان قدرته على تحسين صحة القلب ، والحد من الإلتهابات المختلفة بما فيه النقرس ، والوقاية من مرض السرطان والشيخوخة المبكرة . كما أنه يساعد على تعزيز جهاز المناعة وتنظيم عملية الهضم . يساعد زيت بذور الكتان على تنظيم الهرمونات في النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية ، وانخفاض ضغط الدم ، ومنع أمراض الجهاز الهضمي المختلفة ، وتحسين صحة العين .

ما هو زيت بذر الكتان

هو زيت نباتي مركز يتم الحصول عليه من الكتان وكان معروفاً لدى الكثيرين لفترة طويلة . يستخدم الكتان ، المعروف علميًا باسم Linum usitatissimum ، في العديد من التطبيقات لأنه كان جزءًا من الثقافات المختلفة . على الرغم من أنه يُعتَقَد أنه قد نشأ من منطقة البحر الأبيض المتوسط ولكن كندا وروسيا وفرنسا والأرجنتين هم أكبر مُنتجيه .

إنه نبات شديد التنوع وينمو في مناخات متنوعة مع وجود الكثير من الاستخدامات . منذ آلاف السنين ، تم استخدامه ليس فقط كعنصر رئيسي من صناعة الكتان ولكن أيضا كمصدر غذائي مفيد جدًا ويمكن استخراجه بسهولة . يعتبر زيت بذور الكتان ، غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، كما أنه واحدًا من البدائل الأكثر شيوعًا للزيوت النباتية التقليدية . كما أنه يحتوي على قائمة من المزايا الصحية الأكثر إثارة للإعجاب . يمكن استخدامه بالطريقة نفسها تمامًا مثل أي زيوت نباتية أخرى ، وله نكهة لطيفة وغير مزعجة . وعلاوةً على ذلك يحافظ على صحة الجسم ، وهو سهل في استخراجه .

الفوائد الصحية لزيت بذور الكتان

يتحكم في مستويات الكوليستيرول

من بين جميع الزيوت النباتية الموجودة في السوق ، يحتوي زيت بذور الكتان على أعلى محتوى من أوميجا 3 ، وهو أمر مهم للغاية لنوعان من الكوليستيرول الضروريان للجسم ، فإن أوميجا 3 يعد نوع من الكوليستيرول الجيد للجسم . يساعد الحامض الدهني أوميجا 3 على التخلص من الكوليستيرول السيء (LDL) ، ويساعد على توازن الكوليستيرول في جسمك . هذا يعني أنه لن يكون هناك أي تراكمات أو ترسبات على جدران الشرايين والأوعية الدموية ، مما يساعد في خفض ضغط الدم ، وخفض فرص الإصابة بتصلب الشرايين ، ومنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية بشكل فعال . وبعبارة أخرى ، قم بحماية قلبك بزيت بذور الكتان .

الوقاية من مرض السرطان

أحد العناصر الهامة الأخرى لزيت بذرة الكتان هو محتواه العالي من مضادات الأكسدة . زيت بذر الكتان غني في نبات المعروف أيضًا باسم فيتوسترولس . وهو يعمل كمضادات أكسدة قوية للغاية ، مما يعني أنها يمكن أن تساعد في منع الضرر الذي تسببه الشقائق الحرة للخلايا السليمة في أجزاء مختلفة من الجسم ، بما في ذلك تحويلها إلى خلايا سرطانية . وعلاوةً على ذلك ، فإن القشور الموجودة في زيت بذور الكتان لها تأثير مباشر على توازن الهرمونات في جسمك . وهذا يعني أن الإصابة بالسرطانات المرتبطة بالهرمونات أقل احتمالاً أن تحدث في نظام الغدد الصماء في الجسم .

تحسين عملية الهضم

محتوى الألياف عالي في بذور الكتان ، يعني ذلك أن الجهاز الهضمي سيعمل بانتظام ، حيث تساعد الألياف في إخراج البراز وتحريكه عبر الجهاز الهضمي وبالتالي تمنع الإمساك ، وكذلك الإسهال ، لأنه يمتص البراز المائي . علاوةً على ذلك ، يساعد على تقليل فرص الإصابة بسرطان القولون والحفاظ على ما يكفي من الألياف في نظامك الغذائي أيضًا للحفاظ على مستويات الكوليستيرول في الجسم .

يحد من جفاف العين

الهرمونات الموجودة في بذور الكتان تعمل على تحسين كمية ونوعية السائل في عينيك ، والتي نقصها يمكن أن يكون مزعجاً للغاية . يمكن الوقاية من جفاف العين مع الاستخدام المنتظم لزيت بذور الكتان في النظام الغذائي . ويمكنه أيضًا منع الأشكال الأكثر خطورة للعين مثل متلازمة شوغرن .

الحد من الإلتهابات

القدرة المضادة للإلتهابات في زيت بذور الكتان يعني أنه يمكن منع أشكال مختلفة من الإلتهابات في الجسم ، بما في ذلك الأوجاع والآلام الطبيعية في المفاصل والعضلات ، فضلاً عن ظروف أكثر خطورة مثل إلتهاب المفاصل وحتى النقرس . زيت بذر الكتان هو عامل طبيعي مضاد للإلتهابات ، لذلك تأكد من إدراجه في نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من حالات إلتهابية .

يعالج مرض كرون

مرض كرون هو حالة صحية تصيب الناس في جميع أنحاء العالم . وقد أظهرت الأبحاث أن زيت بذور الكتان يعمل على انخفاض في إلتهاب القولون والمسالك المعوية مع استهلاك هذا الزيت . هذا ، بدوره ، يساعد على منع مرض كرون .

يحافظ على التوازن الهرموني

بعد مرور النساء في مرحلة انقطاع الدورة الشهرية ، يتغير جسمهن بشكل كبير ، خاصةً فيما يتعلق بتوازن الهرمونات ، مثل الإستيروجين . القشور الموجودة في زيت بذور الكتان لها تأثير كبير على التوازن الهرموني ، مما يساعد العديد من النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية أن يستكملوا حياتهن بشكل أفضل دون أي أعراض مرهقة .