انت الان تتابع موضوع أطعمة غنية بالألياف والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
محتويات
عادة ما تربط الأدلة العلمية والتجارب في أنحاء العالم بين تناول الألياف وعددًا كبيرًا من الفوائد الصحية ، بما في ذلك علاج الإمساك والوقاية من البواسير والارتعاج ، وخفض مستوى الكوليسترول في الدم مما يساعد في الحماية من أشكال معينة من السرطان وزيادة الشبع للمساعدة في السيطرة على زيادة الوزن .
ومن أجل الحصول على كل الفوائد التي تحدثنا عنها ؛ يجب أن تتناول النساء ما لا يقل عن 21 إلى 25 جرامًا من الألياف يوميًا ، في حين ينبغي للرجال أن يستهدفوا ما بين 30 و 38 جرامًا في اليوم ؛ لذا في المرة القادمة التي تذهب فيها للتسوق يجب عليك وضع العناصر التالية في حقيبة التسوق الخاصة بك ؛ لأنها مصدر كبير جدًا للألياف .
أطعمة غنية بالألياف
أولًا الفواكه
الكمثرى
الكمثرى هو نوع شائع من الفواكه الشهية والمغذية ، كما أنها واحدة من أفضل مصادر الألياف حيث تصل نسبة الألياف بها إلى 5.5 في الكمثرى المتوسطة . حبة
الفراولة
تعد الفراولة من الفواكه اللذيذة بشكل لا يصدق ، وبالإضافة إلى ذلك فهي خيار صحي أكثر من أي طعام سريع ؛ لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن ، كما تحتوي على نسبة عالية من الألياف تصل إلى ثلاثة جرامات لكل كوب منها .
الأفوكادو
يختلف الأفوكادو عن معظم الفواكه ، فهو غني جدًا بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وبالدهون الصحية والفيتامينات مثل فيتامين ب وفيتامين ج ، وتصل نسبة الألياف به إلى 6.7 جرام لكل 100 جرام من الأفوكادو .
التفاح
يعد التفاح من ألذ الفواكه التي يمكن تناولها ، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف تصل إلى 4.4 في التفاح متوسط الحجم و2.4 لكل 100 جرام منه .
توت العليق
يُعرف توت العليق بأنه ذو قيمة غذائية عالية لاحتوائه على كثير من الفيتامينات والمنجنيز ، كما يحتوي كوب واحد منه على 8 جرام من الألياف .
الموز
هو مصدر جيد للعديد من المغذيات والفيتامينات والبوتاسيوم ، ويحتوي الموز الأخضر أو غير الناضج على كمية كبيرة من النشا المقاوم ، وهو نوع من الكربوهيدرات التي تعمل عمل الألياف في الجسم ، وبذلك يكون محتوى الموز من الألياف حوالي 3.1 جرام لكل حبة متوسطة منه .
ثانيًا الخضروات
من المهم أن تعرف هنا أنه كلما كان لون الخضراوات أغمق ، كلما زاد محتوى الألياف بها ومن أمثلتها : الجزر ويحتوي على 2.8 جرام من الألياف لكل 100 جرام من الجزر ، البنجر أو الشمندر وهو من الخضروات الجذرية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة ، مثل الفولات والحديد والنحاس والمنجنيز والبوتاسيوم ويحتوي على 3.8 جرام من الألياف لكل كوب منه .
ومن الخضراوات الغنية بالألياف أيضًا القرنبيط وهو غني بحمض الفوليك وفيتامين ب والبوتاسيوم والحديد والمنجنيز ويحتوي على مضادات للأكسدة ومغذيات قوية لمكافحة السرطان ، و نسبة الألياف به تساوي 2.6 لكل 100 جرام ، والكرنب الأخضر والسبانخ والخرشوف والبطاطس وجميعها بها نسبة عالية من الألياف قد تصل لأكثر من 6 جرامات لكل 100 جرام .
ثالثًا البقوليات
معظم البقوليات غنية بالبروتينات والألياف والمواد المغذية المختلفة عند إعدادها بشكل صحيح ؛ فهي من أرخص مصادر التغذية في العالم ومن أمثلتها :
العدس
يعد العدس من الأطعمة الرخيصة نوعًا ما ، وبالرغم من ذلك إلا أنه من الأطعمة المغذية جدًا والغنية بالبروتينات والألياف حيث يحتوي كل كوب من العدس المطبوخ على 15.6 جرام من الألياف .
الفاصوليا
هي نوع من البقول الشعبية بشكل كبير وتحتوي على كمية كبيرة من البروتين النباتي والألياف حيث تصل نسبته إلى 11.3 جرام لكل كوب من الفاصوليا المطبوخة .
الحمص
هو نوع آخر من البقول الغنية بالمعادن والبروتين ، وتصل نسبة الألياف به إلى 12.5 جرام لكل كوب من الحمص المطبوخ .
ثالثًا المكسرات
تحتوي المكسرات مثل اللوز والفستق وبذور عباد الشمس على نسب عالية من الألياف قد تصل إلى 12.5 جرام من الألياف لكل 100 جرام من المكسرات ، لكن يجب ألا تُكثر من تناولها ؛ لأنها من الممكن أن تكون عالية في سعراتها الحرارية
أطعمة أخرى تحتوي على نسبة عالية من الألياف
الشوفان
يعد من الأطعمة الصحية المنتشرة على مستوى العالم ؛ وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة ، كما يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان ، والتي تؤثر إيجابًا على مستوى السكر في الدم والكولسترول ، وتصل نسبتها إلى 16.5 جرام لكل كوب من الشوفان
بذور الشيا
هي بذور سوداء صغيرة تحظى بشعبية كبيرة في مجتمع المهتمين بالطعام الصحي الطبيعي ؛ لأنها مغذية للغاية و تحتوي على كميات كبيرة من المغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم ، كما أنها تعتبر أفضل مصدر للألياف حيث تصل نسبة الألياف في كل 100 جرام إلى 34.4 جرام .
البطاطا الحلوة
هي درنة مشهورة للغاية ، ولها نكهة حلوة لذيذة ، وتحتوي على الكثير من المعادن والألياف حيث تصل نسبة الألياف بها إلى 3.8 جرام لكل حبة متوسطة منها .
الشوكولاتة الداكنة
يمكن القول أنها واحدة من أكثر الأطعمة اللذيذة في العالم ، وهي واحدة من أكثر الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة والمغذيات ، لكن تأكد من اختيار الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة 70-95٪ من الكاكاو أو أكثر وتجنب المنتجات التي تحتوي على الكثير من السكر ، وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على 10.9 جرام من الألياف لكل 100 جرام منها .
المراجع:
كانت هذه تفاصيل خبر أطعمة غنية بالألياف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المرسال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.