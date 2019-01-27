انت الان تتابع موضوع الأسباب المحتملة لضيق التنفس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

إذا شعرت أنك لا تستطيع التنفس أو أخذ ما يكفيك من الهواء ، هذه الحالة تعرف طبيا بضيق التنفس ، فقد يكون ضيق التنفس أحد أعراض المشاكل الصحية ، التي ترتبط في الغالب بأمراض القلب أو الرئة أو ربما تحدث بعد ممارسة التمارين الرياضية .

أعراض ضيق التنفس

يتمثل العَرض الرئيسي لضيق التنفس في التنفس ، فيكون هناك إحساس بأنك لا تحصل على كمية كافية من الهواء في رئتيك طوال الوقت ، وفي الحالات الخطيرة قد تشعر كما لو كنت تختنق ، وقد تؤدي أيضًا نوبات ضيق التنفس إلى ضيق الصدر .

الأسباب المحتملة لضيق التنفس

عند الركض أو السباحة في سباق ، فأنت تعلم أنه قد تستغرق بضع دقائق لالتقاط أنفاسك ، قد تواجه صعوبة في التنفس لعدم وجود ما يكفي من الأكسجين لتلبية الطلب المتزايد من الجسم ، فإذا كنت بصحة جيدة ، فسوف تتنفس بشكل طبيعي خلال بضع دقائق .

الارتفاعات العالية فإذا كنت على ارتفاع عالٍ ولم تكن معتادًا على الحصول على كمية أقل من الأوكسجين ، فقد تعاني أيضًا من ضيق التنفس المؤقت ، ومن الارتفاعات العالية للغاية قمم الجبال ، لذا تأكد من استشارة خبير قبل القيام برحلة طموحة عالية الارتفاع .

أسباب ضيق التنفس المفاجئ

ضيق التنفس الناجم عن المشاكل الطبية ويشمل مجموعة من المشاكل الصحية التي تسبب ضيق التنفس و التي يجب أن يتم تقييمها من قبل الطبيب ، ومن هذه الحالات :

فشل القلب

ضغط الدم المنخفض

الالتهاب الرئوي

الانسداد الرئوي (تجلط الدم في الرئتين)

التسمم بأول أكسيد الكربون

التوتر أو القلق

يأتي ضيق التنفس المفاجئ إذا كان هناك قطعة من الطعام أو شيء آخر يقف في مجرى الهواء مما سيجعل التنفس أكثر صعوبة .

أسباب ضيق التنفس المزمن

عندما لا يكون ضيق التنفس مشكلة طارئة وإنما حالة مستمرة لمدة أربعة أسابيع على الأقل ، هنا تعتبر مشكلة مزمنة ، ومن أمثلتها ما يلي :

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) .

مرض الرئة الخلالي (تندب أنسجة الرئة) .

البدانة

مرض القلب

يمكن أن يكون الربو سببا لضيق التنفس ، اعتمادًا على طبيعة الحالة ومدى توافر جهاز الاستنشاق ، فإذا كنت تعاني من الربو ، تحدث مع طبيبك عن كيفية الاستجابة للأعراض وما يمكنك القيام به لمنع مشاكل التنفس .

خيارات العلاج

علاج ضيق التنفس عادة ما يعني علاج السبب الكامن وراءه .

النظام الغذائي وممارسة الرياضة

إذا كانت السمنة وضعف مستوى اللياقة البدنية هما سببان لضيق التنفس الذي قد تواجهه ، فتناول وجبات صحية وممارسة الرياضة بشكل متكرر سيعمل على حل المشكلة .

التأهيل الرئوي

يتطلب مرض الانسداد الرئوي المزمن وغيره من مشاكل الرئة رعاية طبيب أمراض الرئة ، فقد يحتاج المريض إلى أكسجين إضافي محمول للمساعدة على منع الشعور بضيق في التنفس ، قد يكون إعادة التأهيل الرئوي مفيدًا أيضًا ، وهو برنامج للممارسة وتعليم الإشراف على تقنيات التنفس للمساعدة على التغلب على أمراض الرئة .

إعادة تأهيل القلب

يتم علاج الأسباب المتعلقة بمشاكل القلب من قبل طبيب القلب ، وهو طبيب متخصص في أمراض القلب ، فإذا كان لديك قصور في القلب ، فهذا يعني أن قلبك أضعف من أن يضخ كمية كافية من الدم المؤكسج لتلبية متطلبات جسمك ، وضيق التنفس هو واحد من عدة أعراض لقصور القلب ، و في الحالات الخطيرة من قصور القلب ، قد تكون هناك حاجة إلى مضخة اصطناعية لتولي مهام ضخ الدم من قلب ضعيف .

الوقاية

منع ضيق التنفس يعني تجنب العديد من الأسباب المحتملة ، وعامل الخطر الأكثر وضوحا لضيق التنفس هو التدخين ، لذا يجب العزم عن الإقلاع عن التدخين بمساعدة أخصائي أو برنامج وقف التدخين وهناك العديد من المنتجات والعلاجات الفعالة التي يمكن أن تساعد على الإقلاع عن التدخين .

تلوث الهواء والمواد الكيميائية المحمولة جوا يمكن أن يؤدي أيضا إلى مشاكل في التنفس ، لذلك إذا كنت تعمل في بيئة ذات جودة هواء رديئة ، فكر في استخدام قناع لتصفية مهيجات الرئة ، وتأكد من أن مكان عملك جيد التهوية .

الحفاظ على وزن صحي يساعد على تجنب عدد من المشاكل الصحية ، يمكنك استشارة أخصائي تغذية لمساعدتك على تخطيط الوجبات وتغيير أسلوب تناول الطعام .

متى ترى الطبيب

لأن ضيق التنفس غير المبرر يمكن أن يكون علامة على وجود حالة طبية خطيرة ، فإنه بالتأكيد شيء يجب أن تناقشه مع الطبيب ، إذا ظهرت لديك أعراض أخرى مفاجئة ، مثل ألم الظهر أو ألم في الصدر .

إذا كان ضيق التنفس أكثر سوءًا عندما تستلقي ، فهذه علامة على قصور القلب ، هنا يجب زيارة الطبيب في أسرع وقت من أجل التشخيص .

إذا كان ضيق التنفس مصحوبًا بالسعال ، فقد يكون ذلك علامة على مرض الانسداد الرئوي المزمن أو الالتهاب الرئوي ، وتعتبر القشعريرة والحمى والسعال الذي ينتج البلغم أعراضًا أيضًا للالتهاب الرئوي ، فلا تتردد في رؤية الطبيب فالالتهاب الرئوي هو عدوى في الرئتين ، ويمكن أن يكون خطيرا جدا خاصة عند كبار السن ، ويمكن أن يؤدي إلى دخول المستشفى وحتى الموت إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح .