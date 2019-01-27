شكرا لقرائتكم خبر عن ابنى عنده سمنة مفرطة.. إزاى اخليه يخس بطريقة صحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"ابنى عنده سمنة مفرطة ازاى اخليه يحس بطريقة صحية"، فعلى الرغم أن عدد كبير من الاطفال يعانون من النحافة إلا أن هناك عدد آخر يعانى من السمنة المفرطة نتيجة الاكثار فى تناول الحلويات وعدم ممارسة التمارين الرياضية ما يشكل خطرا كبيرا على الصحة فقد يعرضهم للإصابة بأمراض السكر والقلب وضعف العضلات.



السمنة عند الاطفال

ويقدم الخليج 365 نصائح طبية لإنقاص وزن الطفل بطريقة صحية وفقا لما ذكره موقع parents

1:الحد من تناول الوجبات الدسمة والسريعة وتشجيع الطفل على تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفواكه.

2: تناول الطعام بكميات صغيرة على مدار اليوم وعدم الإفراط فى تناول المقليات والموالح.



طفلة

3: تشجيع الطفل على ممارسة التمارين الرياضية ، حيث أنها تساعد على انقاص الوزن بطريقة صحية والتخلص من الدهون الزائدة.

4:الحد من تناول السكريات واستبدالها بالفواكه والعصائر الطبيعية.

5:عدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة، ويفضل تناول الطعام قبل النوم بساعتين.

وذلك يكون بالمتابعة مع طبيب رجيم متخصص سمنة أطفال لإنقاص وزنه دون حرمانه من العناصر الغذائية التى تساعد على نموه بشكل صحى.