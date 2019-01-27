صحتك فى وصفة لتعزيز صحة الجهاز المناعى فى فصل الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يضعف الجهاز المناعى يتعرض الشخص للأمراض والعدوى المختلفة وخصوصا فى فصل الشتاء نظرا لانتشار نزلات البرد والأنفلونزا لذلك يقدم الخليج 365 وصفات طبيعية لتعزيز صحة الجهاز المناعى ضمن سلسلة موضوعات صحتك فى وصفة وفقا لما ذكره موقع foodmatters





1: وصفة الليمون والزنجبيل



ليمون

يحتوى الليمون على نسبة كبيرة من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على طرد الجراثيم والفيروسات من الجسم كما انه يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الامراض، وذلك عن طريق خلط المكونات الاتية

"الليمون، الزنجبيل، العسل ، الثوم"، وتناول الخليط يوميا فهو يساعد حماية الجسم والجهاز المناعى.

2: وصفة عصير الكركم



كركم

يحتوى الكركم على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على مكافحة الالتهابات وتعزيز صحة الجهاز المناعى، وذلك عن طريق وضع الكركم على كوب مياه دافئة وتناوله مرتين فى اليوم.

3:وصفة شوربة الدجاج



شوربة دجاج

من المعروف ان شوربة الدجاج تحتوى على بعض العناصر الغذائية التى تعمل على علاج نزلات البرد والأنفلونزا وتعزيز صحة الجهاز المناعى لذلك ينصح بتناولها دائما لحماية الجسم من الفيروسات والعدوى والوقاية من الأمراض.