ما القيم الغذئية في لحم البط؟

يمتاز لحم البط بمحتواه الغني من البروتين والحديد والسيلينيوم، لكن هل هو أقل في الكولسترول والدهون؟ وهل يعتبر أفضل صحياً مقارنة بالدجاج والديك الرومي؟ إليك أهم القيم الغذائية في لحم البط:

توفر كل 100 غرام من لحم البط 19 غراماً من البروتين، و15 بالمائة من الاحتياجات اليومية من الحديد، و10 بالمائة من فيتامين “ب6”

لحم البط غني بالدهون والكولسترول وخاصة الجلد، لكن يتساوى صدر البط الخالي من الجلد مع صدر الدجاج والديك الرومي تقريباً. أما بقية أجزاء لحم البط فتحتوي على ضعف الكمية التي يحتويها لحم الدجاج من الكولسترول.

وتوفر كل 100 غرام من لحم البط 19 غراماً من البروتين، و15 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من الحديد، و10 بالمائة من فيتامين “ب6″، و5 بالمائة من المغنيسيوم، و4 بالمائة من فيتامين “أ”.

وتحتوي الـ 100 غرام من لحم البط على 28 غراماً من الدهون ثلثها من الدهون غير الصحية خاصة إذا كان يحتوي على الجلد.

لكن على الرغم من كثرة الدهون في البط، يمتاز لحمه بأنه يحتوي على السيلينيوم والزنك، اللذين يساعدان على تحسين التمثيل الغذائي وحرق الدهون. وإلى جانب ذلك يوفر لحم البط الفوسفور، وحمض الفوليك، وفيتامين “ب12″، والنياسين، والريبوفلافين، والثيامين.