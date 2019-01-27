شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد مساج الجسم عديدة منها تسكين آلام الظهر والان مع التفاصيل

مساج الجسم من التقنيات العلاجية التى أثبت العلماء أن لها فوائد صحية عديدة على عضلات الجسم، ويتضمن التدليك فرك العضلات والأوتار والجلد والأربطة، وعلاوة على فوائده الصحية ومنها تقليل آلام أسفل الظهر فإن لتدليك الجسم أو المساج فوائد نفسية، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد مساج الجسم، بحسب موقع "live strong".

فوائد مساج الجسم

فوائد مساج الجسم

تقليل التوتر والقلق والاكتئاب

التدليك يقلل من مستويات التوتر لدى معظم الناس، كما قد يساعد التدليك أيضاً في تخفيف أو تقليل أعراض القلق والاكتئاب، وأشارت تقارير Associated Bodywork & Massage Professionals بأن التدليك يقدم فوائد أخرى، مثل: نوم أفضل وطاقة متزايدة وتركيز أعلى وتعب أقل.

فوائد مساج الجسم منها تسكين الآلام

تسكين الآلام



تدليك الجسم يمكن أن يخفف الألم وتصلب العضلات في الجسم، حيث أن التدليك يساعد على إطلاق هرمون "الأندورفين" ، الذي يعمل كمسكن للآلام، كما أنه يساعد في بعض الأحيان على تخفيف آلام الصداع النصفي، كما يساعد التدليك فى تخفيف ألم العضلات التى تعرضت للإصابة بعد تمرين رياضى شاق.

تحسين تدفق الدورة الدموية



التدليك يمكن أن يزيد من الدورة الدموية عن طريق مساعدة الأكسجين والمواد المغذية للوصول إلى الأنسجة والأعضاء، كما قد يساعد التدليك أيضاً على التحكم في ضغط الدم.

فوائد مساج الجسم

تحسين وظيفة الجهاز المناعي



تدليك الجسم يمكن أن يزيد من وظائف نظام المناعة لديك ويحفز الجهاز الليمفاوي، مما يساعد جهاز المناعة على حماية الجسم.

فوائد المساج للجلد



التدليك يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتحسين لون البشرة، ويحسن تدفق الدم من مظهر البشرة، كما أنه يجدد الأنسجة ويقلل ظهور الندوب والحبوب وعلامات التمدد، كما قد يوفر زيت التدليك الترطيب وفوائد أخرى للبشرة.

فوائد مساج الجسم منها تقليل أعراض مرض الفيبروماليجيا

يقلل من أعراض مرض الفيبروماليجيا



الفيبروماليجيا Fibromyalgia هو مرض نادر وهو التهاب العضلات والألياف المزمن، والتدليك يقلل من الآلام المرتبطة بهذا المرض، بحسب ما ذكر موقع " lateet".

يساعد على الاستشفاء بعد الجراحة



يساعد التدليك على عملية إعادة التأهيل أو الاستشفاء بعد العمليات الجراحية، حيث يريح العضلات ويحسن الدورة الدموية ويساعد المفاصل على التحرك لتصبح أكثر مرونة، ويساعد في تجديد الأنسجة وتخفيف التورم.

فوائد مساج الجسم

تحسين المزاج



حتى إذا كنت لا تعاني من حالات مزمنة مثل الاكتئاب والقلق، يمكن أن يساعدك التدليك على تحسين حالتك المزاجية، فعندما تحصل على تدليك للجسم ، تقل مستويات الكورتيزول أو هرمون التوتر وتزيد من مستويات الدوبامين والسيروتونين،هرمون السعادة مما يساعدك على الشعور بالراحة والاسترخاء.

تقليل آلام الظهر



آلام الظهر هي واحدة من الأسباب الرئيسية التي قد يسعى الناس للحصول على مساج الجسم، الذى يساعدك على تقليل الحاجة إلى مسكنات الألم والعلاجات الأخرى لآلام الظهر ، ويمنحك الراحة على المدى الطويل.

فوائد مساج الجسم منها تخفيف الصداع النصفى

تخفيف آلام متلازمة النفق الرسغى



يحدث النفق الرسغي عندما يصبح العصب المتوسط ​​بين الساعد واليد مضغوطا في معصمك، وهو يسبب الألم الشديد مع أعراض تشمل الوخز والتنميل، ويمكن أن يساعد التدليك على تخفيف الألم والأعراض الأخرى المرتبطة بنفق الرسغ ، ويساعدك على استعادة القدرة على استخدام قبضة يدك.