شكرا لقرائتكم خبر عن لو كعب رجلك بيوجعك..ممكن تكون مصاب بالتهاب اللفافة الأخمصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تعاني من آلام الكعب باستمرار ، فقد تكون مصابًا بالتهاب اللفافة الأخمصية، نتعرف فى هذا التقرير على كيفية تشخيص وعلاج أحد أكثر أسباب ألم القدم شيوعاً والذى يعرف بـ "التهاب اللفافة الأخمصية"، بحسب تقرير نشره موقع "Net doctor".



كعب

ما هو التهاب اللفافة الأخمصية؟

يحدث التهاب اللفافة الأخمصية بسبب التهاب في المرفق من اللفافة الأخمصية (شريط من نسيج سميك يمتد من أصابع القدم إلى عظم الكعب)، وهو سبب شائع جدًا لألم الكعب.

اعراض التهاب اللفافة الأخمصية

تتضمن أعراض التهاب اللفافة الأخمصية ما يلى:

-يتسبب التهاب اللفافة الأخمصية في حدوث ألم في أسفل قدمك باتجاه النقطة الداخلية لكعبك.

-من المؤلم أن تضع قدمك مستوية على الأرض، وخاصة في الصباح عندما تستيقظ وتخطو خطواتك الأولى.

-يمكن أن يجعلك تعرج وتمشي على جانب قدمك.

-ﻗﺪ ﺗﺒﺪأ أﺣﺬﻳﺘﻚ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ التآكل ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ لأنك تضغط على جانبى قدميك.

-يمكن أن تتراوح شدة هذه الحالة من الألم الخفيف إلى الألم الشديد المستمر.

عوامل الخطر للإصابة بالتهاب اللفافة الأخمصية

-أن تكون في منتصف العمر أو تعاني من زيادة الوزن (أو كليهما).

-الأشخاص الذين يعانون من مشاكل القدم الشائعة، مثل القدم المسطحة أو الفلات فوت ، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب اللفافة الأخمصية.

-يمكن أن يجعلك ارتداء الأحذية غير الملائمة، أو الأحذية ذات النعال الرقيقة، أكثر عرضة للإصابة.



التهاب اللفافة الاخمصية

علاج التهاب اللفافة الأخمصية

هناك طرق مختلفة للتعامل مع هذه المشكلة منها العلاج الطبيعى، من خلال تمدد عضلات الساق غير المركزية، وهذا يسمح لنقطة التعلق في اللفافة الأخمصية إلى الكعب ليبدو أقل ضغطاً وتهدئة الالتهاب بعد وقتاً من تمارين العلاج الطبيعى.



دعامة للكعب

عندما تكون في المرحلة الحادة من الألم ، يمكن استخدام الدعامات ووسادات الكعب أو أجهزة تقويم العظام، مع الاستمرار في تمارين التمدد .