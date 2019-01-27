أعراض سرطان الدم وعوامل الخطر لدى الإصابة به

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر سرطان الدم واحد من اشهر انواع الأمراض السرطانية التى تصيب خلايا الدم، ولكن هناك عوامل تزيد من فرص الاصابة به ، كما يظهر على المريض بعض العلامات التى تدل على إصابته والتى لا تفرق بين صغير او كبير فعدد كبير من الاطفال مصابون بسرطان الدم. ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic فإن أبرز أعراض سرطان الدم هى: أعراض سرطان الدم أعراض سرطان الدم

سرطان الدم 1: الشعور الدائم بالتعب والإرهاق وعدم القدرة على بذل أى مجهود. 2: فقدان الشهية ونقصان الوزن الملحوظ. 3:ارتفاع فى درجة حرارة الجسم. 4: صعوبة فى التنفس. 5: شحوب الوجه وتغيير لون البشرة. 6:عدوى متكررة وشديدة. 7:سرعة شديدة فى دقات القلب. 8:اضطرابات او نزيف فى الدورة الشهرية . 9:ألم فى البطن وغثيان وقئ.

السرطان 10:عدوى متكررة والتهاب فى الرئتين. 11:الصداع المزمن والمتكرر. 12:تغيرات فى الرؤية ومشاكل فى العين. 13:تورم فى الخصيتين. 14:التعرق الشديد وخصوصا اثناء الليل. 15:ألم فى المفاصل والعظام. 16: نزيف انفى متكرر. وهناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بسرطان الدم وهى عوامل الخطر للإصابة بسرطان الدم

عوامل الخطر للإصابة بسرطان الدم 1:أن يكون المريض تعرض لعلاج امراض سرطانية سابقة والتعرض للعلاج الكيميائى او الاشعاعى. 2: الجينات الوراثية تلعب دور كبير فى الاصابة بالأمراض السرطانية. 3: التعرض لبعض المواد الكيميائية يزيد من خطر الاصابة بسرطان الدم. 4: الافراط فى التدخين يعرضك للأورام السرطانية المختلفة. وعلى حسب حالة المريض يكون العلاج الإشعاعى أو الكيميائى أو زرع الخلايا الجذعية.

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