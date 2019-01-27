اضرار الوجبات السريعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تحليل معهد الأغذية الأمريكى أن جيل الألفية فقط ينفقون 45% من أموالهم على تناول الطعام خارج المنزل، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”.
أضرار الوجبات السريعة
وبالمقارنة مع 40 سنة مضت تنفق العائلة الأمريكية العادية الآن نصف ميزانيتها الغذائية على طعام الوجبات السريعة، ففى عام 1977 قضى ما يقل قليلاً عن 38% من ميزانيات الغذاء العائلى خارج المنزل، وأوضح الباحثون أنه عادة تناول الطعام خارج المنزل يمكن أن يكون سيئاً على صحتك.تأثير الوجبات السريعة على الجهاز الهضمى والقلب
يتم تحميل معظم الوجبات السريعة بما فى ذلك المشروبات بالكربوهيدرات مع القليل من الألياف أو بدونها.
أضرار الوجبات السريعة
عندما يكسر الجهاز الهضمى هذه الأطعمة يتم إطلاق الكربوهيدرات مثل الجلوكوز (السكر) فى مجرى الدم. نتيجة لذلك، يزيد سكر الدم، لكن تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات فى كثير من الأحيان يمكن أن يؤدى إلى ارتفاعات متكررة فى نسبة السكر فى الدم.
وبمرور الوقت قد تؤدى إلى تعطل استجابة الأنسولين العادية لجسمك، وهذا يزيد من خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين، ومرض السكر من النوع 2 وزيادة الوزن.السكر والدهون
العديد من الوجبات السريعة تضيف السكر، وهذا لا يعنى فقط زيادة السعرات الحرارية، ولكن أيضا القليل من التغذية.
أضرار الوجبات السريعة
تزيد الكولسترول
تناول الأطعمة التى تحتوى على الدهون يمكن أن يزيد من LDL (الكولسترول السيئ) ، وخفض HDL (الكولسترول الجيد) ، وزيادة خطر الإصابة بالسكر من النوع 2 وأمراض القلب.الصوديوم
مزيج من الدهون والسكر والكثير من الصوديوم (الملح) يمكن أن تجعل الوجبات السريعة ألذ لبعض الناس، ولكن يمكن أن تؤدى الوجبات الغذائية التى تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم إلى احتباس الماء، وهذا هو السبب فى أنك قد تشعر بالانتفاخ أو الانتفاخ أو التورم بعد تناول الوجبات السريعة.تأثير على الجهاز التنفسى
السعرات الحرارية الزائدة من الوجبات السريعة يمكن أن تسبب زيادة الوزن، هذا قد يؤدى إلى السمنة.تأثير على الجهاز العصبى المركزى
قد يؤدى الطعام السريع إلى إرضاء الجوع على المدى القصير، ولكن النتائج على المدى الطويل تكون أقل إيجابية، حيث إن الأشخاص الذين يأكلون الوجبات السريعة والمعجنات المصنعة هم أكثر عرضة بنسبة 51٪ لتطور الاكتئاب مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون هذه الأطعمة أو يأكلون منها.
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