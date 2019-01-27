فوائد العسل الكشميري

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بعض الناس تحب ان تتناول بعض المنتجات الطبيعية في عملية العلاج من أي مرض من الممكن ان يصيبهم، ومن اهم تلك المكونات لطبيعية هي العسل، فالعسل من اهم العلاجات التي انتشرت بشكل كبير كواحد من اهم المواد والاعشاب الطبيعية، وذلك لان العسل من الأطعمة المفيدة جدا لصحة الانسان، فالعسل يتم استخدامه منذ زمن كبير، كما ان هناك بعض الدراسات الحديثة التي قالت ان فائدة كيلوا واحد من العسل تعادل حوالي ثلاثة كيلوا ونصف من اللحم، ويعادل أيضا حوالي أثني عشر كيلوا من الخضار، واحد اهم أنواع العسل هو عسل الكشميري، فما هو عسل الكشميري.

أنواع العسل

هناك عدد كبير من أنواع العسل والتي تختلف عن بعضها البعض، وذلك يعتمد على حسب نوع النحل الذي صنع العسل وعلى ماذا كان يتغذى، فهناك عدد من أنواع الزهور والمراعي التي يتغذى منها النحل، ومن اهم انواع العسل هو عسل الزهرة البرية، وأيضا عسل المراعي، وعسل الصال، وعسل الزيتون، والعسل الجبلي، ولكن من اهم انواع العسل هو العسل الكشميري والذي سنتعرف على اهم فوائده.

ما هو عسل الكشميري

من المعروف ان عسل السدر من أغلي أنواع العسل الموجودة، كما ان عسل السدر الكشميري من اندر أنواع العسل، كما انه انتشر كثيرا في الأسواق في الآونة الاخيرة، وعادة ما نأخذ العسل من دولة الهند وأيضا باكستان، ونستطيع ان نحصل عليها من داخل شجرة السدر البرية، والتي تقع في منطقة جبال كشمير البرية، ولذلك يطلق على العسل نفس اسم المنطقة، كما ان العسل الكشميري له طعم يشبه كثيرا الكراميل، لذا فهو من أغلي أنواع العسل.

ما هي فوائد عسل الكشمير

1_ يعالج عسل الكشمير اضطرابات النوم، فهو من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تهدئة الاعصاب والاسترخاء.

2_ كما ان عسل الكشمير له القدرة في علاج الالتهابات العصبية وأيضا الصداع العصبي، وذلك لأنه يحتوي على فيتامين أ.

3_ كما ان العسل من المغذيات المفيدة جدا لصحة العظام، ومعالج جيد لكثير من الامراض مثل الروماتيزم وأيضا التهاب المفاصل، كما يمكن ان تقوم بتناول حبوب اللقاح وأيضا غذاء الملكات، كما انه يعمل على تحسين نمو العظام وأيضا الاسنان، وذلك لأنه يحوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم والذي يعد أحد اهم المكونات لصحة العظام والاسنان.

4_ عسل الكشمير أيضا مفيد جدا للجهاز التنفسي، فهو له القدرة في التخلص من الكحة وأيضا السعال، كما ان له القدرة في ترطيب الح وتقليل جفافه، ويساعد أيضا في شفاء الجسم من نزلات البرد.

5_ كما ان عسل الكشميري من المغذيات الرائعة لتقليل الشيخوخة والعمل على تأخرها.

6_ كما ان عسل الكشمير يساعد السيدات الحوامل في التخلص من القيء ويعمل على زيادة انقباض الرحم اثناء عملية الولادة.

7_ كما ان له القدرة في وقاية الجسم من أنواع السرطانات، وذلك لأنه يحتوي على كثير من الاحماض الدهنية.

8_ كما ان عسل الكشمير يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ك، والذي يعمل على تقليل النزيف وعدم ارتفاع الحموضة في الدم والحفاظ على النسبة القلوية الموجودة في الدم.

9_ يعمل العسل أيضا على تنشيط الذاكرة وتقوية المناعة، كما انه يساعد الجسم في التخلص من الفيروسات والبكتيريا الموجودة في الجسم.

10_ كما ان العسل له القدرة في تعزيز الجهاز البولي والعمل على تقوية المثانة مما يساعد في التخلص من البول بشكل بسيط.

11_ كما ان العسل يمكن ان يكون أحد العلاجات الهامة لكثير من الامراض الجلدية مثل الاكزيما والقوباء وأيضا الصدفية وغيرها من الامراض.

اهم أنواع العسل

1_ عسل السدر، يعد عسل السدر من اهم أنواع العسل البرية، فالنحل هناك يتغذى بشكل كبير على رحيق ازهار شجرة السدر البرية، كما ان عسل نحل السدر يتميز كثيرا عن باقي أنواع العسل، كما ان له لون بني داكن ذو رائحة طيبة جدا، كما ان عسل السدر يأتي بشكل كبير من اليمن وخاصة في محافظة حضرموت والتي يتم زراعة الكثير من أشجار السدر البرية هناك.

2_ عسل الكينا، هو عسل يتم اخذه من رحيق ازهار الكينا البرية، لذلك تم تسميته بنفس الاسم، عسل الكينا لونه بني داكن وأيضا له طعم مميز جدا عن باقي أنواع العسل.

3_ عسل الشفلح، يأتي عسل الشفلح من رحيق زهرة القبار البرية، وهو له طعم مميز للغاية أيضا.

4_ عسل الموالح، يأتي عسل الموالح من نحلة تتغذى بشكل كبير على الحمضيات مثل البرتقال والليمون وغيرها من الأنواع الحمضية، كما ان لون عسل مائل الى اللون الأبيض ذو كثافة قليلة للغاية.

5_ عسل البرسيم، يتغذى النحل من رحيق زهرة شجرة البرسيم والتي يتم زراعتها في بلاد الحجاز بشكل كبير، كما ان العسل يأتي بلون شفاف ليس له لون محدد، ويتمتع بطعم رائع للغاية.