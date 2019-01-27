4 هدايا للأطفال الصغار في عيد الميلاد

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - عيد الميلاد هو حق قاب قوسين أو أدنى، ومعظمنا يبحث عن هدايا خاصة لعائلاتنا وأصدقائنا، فإذا كنت ستشتري هدايا لطفل صغير أو طفل ما قبل المدرسة، فإن هذه الأفكار يمكن أن تساعد في توفير وقتك وأعصابك؛ فمن الصعب للغاية شراء هدية عيد الميلاد المثالية للأطفال الصغار ولهذا السبب قررت مشاركة أفكار الهدايا الرائعة هذه معكِ..

1- مغامرة صغيرة:

قومي بعمل قائمة بالأماكن التي ترغبين في أخذ أطفالك في مرحلة ما قبل المدرسة إليها والتخطيط لأفضل وقت لذلك، يمكنك زيارة متحف الأطفال وحديقة الحيوان ومصنع تلوين.. إلخ.

يمكنك أيضا اختيار أي رحلة والاستمتاع بها مع أطفالك، سيكونون سعداء للغاية والرحلة ستكون مليئة بالانطباعات الجديدة بعد هذه المغامرة الصغيرة.

2- الآلات الموسيقية:

من المستحسن شراء مجموعة من البراميل الصغيرة لتعبئتها وإعطاء المقلاة والأواني بعض الراحة، استخدامهم في تناغم مع الموسيقى قد يثير اهتماما كبيرا لدى طفلك، حيث يبدو جميع الأطفال الصغار جميلين جداً مع طبولهم الصغيرة وجيتاراتهم.

قومي بتسجيل أطفالك في المدرسة الموسيقية، إذا كنت متأكدة من أنهم سيكونون منتبهين ويمكنهم تعلم كيفية لعب أداة معينة.

3- الأشياء المفضلة:

هل تعرفين ما هي الأشياء المفضلة لأطفالك؟ أطفال ما قبل المدرسة هم هؤلاء الأطفال الذين يريدون باستمرار شيئًا يستمتعون به، فمجرد اختيار العديد من العناصر الأكثر شعبية تجعل أطفالك سعداء.

4- سيارة جديدة:

بالطبع لن تشتري سيارة حقيقية لطفلك ولكن سيارة تعمل بالبطارية، وفي الوقت الحاضر هناك الكثير من أحجام وخصائص وأنواع سيارات الأطفال من هذا القبيل، سيكون بالتأكيد هدية مثالية لمرحلة ما قبل المدرسة الخاصة بك.