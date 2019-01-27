سرطان الثدى أكثر فتكاً بأصحاب البشرة السوداء من النساء

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء السمراء اللاتى لديهن أكثر أشكال سرطان الثدى شيوعاً يعانين من معدلات انتكاس وموت أعلى من النساء البيضاوات، حتى مع نفس العلاج.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية قال الخبراء إن هذه النتائج تثبت الفكرة السائدة بأن النساء أصحاب البشرة السوداء اللاتى يعانين من سرطان الثدى أكثر سوءا بسبب قلة فرص الحصول على رعاية طبية جيدة.

وعلى الرغم من أن هذا العامل قد يسهم فى سوء النتائج إلا أن هناك عوامل أخرى - مثل طريقة استقبال الأدوية من قبل الجسم استنادًا إلى العرق قد يلعب دورًا.

وقالت الدكتورة "كاثى الباين" رئيسة بحوث علم الأورام فى كلية الطب بجامعة لويولا فى شيكاغو، إن نتائج الدراسة كانت مختلفة بشكل كبير: فقد عانت النساء اصحاب البشرة السوداء من خطر تكرار الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 39% وزيادة خطر الموت بنسبة 52% مقارنة بالنساء البيض.

وأضاف الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد كل أسباب اختلاف نتائج سرطان الثدى حسب العرق.