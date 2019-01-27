صحة ورشاقة

اقتراحات لهدايا الكريسماس التي تدوم مع صاحبها طوال العمر

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متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - 1- حقيبة يد ماركة Clare V

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حقيبة مسائية لأكثر صديقة لك تتمتع بالأناقة وهي متوفرة بسعر 345$، لدى clarev.com.

2- كاميرا ماركة Canon EOS Rebel T6 Digital Camera

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متوفرة بسعر 419.95$.

3- حقيبة ماركة Crash Baggage Icon Carry-On

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صديقتك ستقدر لك متانة هذه الحقيبة وهي متوفرة بسعر 263.73$.

4- سلسلة Sarah Chloe

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سلسلة أنيقة تجعل من يأخذها يرتديها كل يوم وهي متوفرة بسعر 220$.

5- كوفية أو وشاح ماركة Burberry The Classic Check

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لو رغبت في إهداء وشاح فيجب أن يكون مميز وهذا النوع متوفر بسعر 430$.

6- محفظة ماركة Bottega Veneta Card Holder

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تحمل حاجياتك الهامة مثل كروت الهوية وهي متوفرة بسعر 270$.

7- سوار Dior J’Adior Bracelet

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سوار أنيق جدا ومتوفر بسعر 450$.

8- مزهرية Seletti Vase

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زينيها بباقة ورد رائعة وهي متوفرة بسعر 163$.

9- بروش شانيل Chanel Brooch

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بروش رائع يدوم معك طوال العمر ومتوفر بسعر 475$.

10- بيجاما Olivia von Halle Lila Printed Pajama Se

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تحتاج صديقتك إلى النوم مثل ملكة وهذا يتطلب بيجاما مثل هذه وهي متوفرة بسعر 495$.

11- ماكينة صنع القهوة Tom Dixon Brew Stove Top Cof

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طريقة جذابة جدا لصنع القهوة وهذه الماكينة متوفرة بسعر 190$.

12- ليجن ماركة Versace Logo-Print Performance Legg

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مميز وأنيق ومتوفر بسعر 220$.

13- قرط Oscar de la Renta Impatiens Clip-On Earrin

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قرط فريد من نوعة تنجذب نحوه أي امرأة وهو متوفر بسعر 350$.

امنحي احتفالات رأس السنة والكريسماس مذاق خاص ببعض الهدايا الرائعة والأروع أنها من الأنواع التي تدوم طوال العمر أو أكثر لأنها من المنتجات المعمرة جدا فهيا لنقترح عليك بعض منها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مجلة الجمال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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