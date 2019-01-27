متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - 1- حقيبة يد ماركة Clare V حقيبة مسائية لأكثر صديقة لك تتمتع بالأناقة وهي متوفرة بسعر 345$، لدى clarev.com. 2- كاميرا ماركة Canon EOS Rebel T6 Digital Camera متوفرة بسعر 419.95$. 3- حقيبة ماركة Crash Baggage Icon Carry-On صديقتك ستقدر لك متانة هذه الحقيبة وهي متوفرة بسعر 263.73$. 4- سلسلة Sarah Chloe سلسلة أنيقة تجعل من يأخذها يرتديها كل يوم وهي متوفرة بسعر 220$. 5- كوفية أو وشاح ماركة Burberry The Classic Check لو رغبت في إهداء وشاح فيجب أن يكون مميز وهذا النوع متوفر بسعر 430$. 6- محفظة ماركة Bottega Veneta Card Holder تحمل حاجياتك الهامة مثل كروت الهوية وهي متوفرة بسعر 270$. 7- سوار Dior J’Adior Bracelet سوار أنيق جدا ومتوفر بسعر 450$. 8- مزهرية Seletti Vase زينيها بباقة ورد رائعة وهي متوفرة بسعر 163$. 9- بروش شانيل Chanel Brooch بروش رائع يدوم معك طوال العمر ومتوفر بسعر 475$. 10- بيجاما Olivia von Halle Lila Printed Pajama Se تحتاج صديقتك إلى النوم مثل ملكة وهذا يتطلب بيجاما مثل هذه وهي متوفرة بسعر 495$. 11- ماكينة صنع القهوة Tom Dixon Brew Stove Top Cof طريقة جذابة جدا لصنع القهوة وهذه الماكينة متوفرة بسعر 190$. 12- ليجن ماركة Versace Logo-Print Performance Legg مميز وأنيق ومتوفر بسعر 220$. 13- قرط Oscar de la Renta Impatiens Clip-On Earrin قرط فريد من نوعة تنجذب نحوه أي امرأة وهو متوفر بسعر 350$.

امنحي احتفالات رأس السنة والكريسماس مذاق خاص ببعض الهدايا الرائعة والأروع أنها من الأنواع التي تدوم طوال العمر أو أكثر لأنها من المنتجات المعمرة جدا فهيا لنقترح عليك بعض منها.

كانت هذه تفاصيل خبر اقتراحات لهدايا الكريسماس التي تدوم مع صاحبها طوال العمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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