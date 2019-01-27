بسرعة تخلصي من هذه الأشياء مع بداية السنة الجديدة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - لن تجدي مناسبة أفضل من رأس السنة لتبدأي التنظيف ولا أقصد هنا تنظيف المنزل فقط، إنما تنظيف حياتك من كل شيء ترغبين في بداية عام جديد بدونه وأكيد هناك الكثير فهيا تعرفي على أهم الأشياء.

1- الوسائد المرهقة الحزينة

طبقا لما يقوله الخبراء يجب استبدال الوسائد كل عام أو عامين فإذا كانت وسائدك لديك منذ فترة طويلة فقدوم عام جديد فرصة لشراء وسادة جديدة هذا بجانب أن الوسادة القديمة قد شهدت أيام حزينة في العام السابق وارتوت بدموعك في تلك اللحظات فمن الأفضل تغيير كل ما يتعلق بذكرياتك المؤلمة.

2- شموعك النصف محترقة

لدى الجميع خزانة مليئة بالشموع التي استخدمها لفترة قصيرة ويحبها كثيرا، وبدلا من الإلقاء ببقايا الشموع يمكن أن تعيدي تدويرها من خلال إذابتها داخل الميكروويف ووضعها في برطمانات جديدة من إبداعك وزينيها ببعض الزخرفة وكأنك اشتريت شموع جديدة.

3- ملابسك وإكسسواراتك الشتوية القديمة

حان الوقت للتخلص من بعض الملابس القديمة والإكسسوارات التي تحتفظين بها منذ سنوات وربما لم تلمسيها منذ فترة أيضا، والآن حان الوقت لما هو جديد.

4- الطعام المتناثر في الخزانة والثلاجة

لو كان لديك بعض الأطعمة المعلبة المخزنة منذ فترة ولا ترغبين في تناولها فيمكن أن تقدميها لأي مكان خيري وطبعا لابد من مراجعة تاريخ الصلاحية قبل أن تقديمها لأي مكان.

5- الأدوية منتهية الصلاحية

بعد مراجعة الثلاجة وتنظيفها من كل البقايا والتراكمات القي نظرة على خزانة الدواء وتواريخ صلاحية كل ما هو موجود بها فليس هناك داع للتمسك بدواء منتهي الصلاحية حرصا على سلامتك.

6- مجات إضافية

بعض الناس يعشقون شراء المجات من هنا وهناك على مدار العام، البعض منها يأتي مع مجموعة أو طاقم والبعض الآخر قد كسر، بعضها تم شرائه خلال رحلات والبعض الآخر قدم إليك كهدايا من الأقارب أو الأصدقاء، لذا حان الوقت لتتخلصي من المجات المكسورة والمخدوشة والتي لم تعودي بحاجة إليها.

7- المناشف المتسخة

هل تعلمين أن عليك غسل مناشف الحمام كل يومين؟ إذا لم تكوني على علم بذلك فاعلمي أن المناشف تمتليء بالبكتيريا بعد استخدامها عدة مرات، لذا تخلصي من كل المناشف التي تمزقت أو أصبحت رقيقة من كثرة الاستخدام أو المتسخة ولم يعد التنظيف يؤثر فيها واشتري مجموعة جديدة عالية الجودة لتستخدميها في العام الجديد.

8- القوائم والإعلانات وغيرها من الأوراق عديمة الفائدة

عندما نذهب في أي مكان تقدم إلينا قوائم وإعلانات من كل مكان أو أشياء قمت بطلبها بالإنترنت وغيرها من الأوراق الغير مستخدمة فيجب أن تتخلصي منها وتفرغي إماكن قد تحتاجين إليها فيما بعد.

9- الذكريات الحزينة

لاشك تخلو الحياة من اللحظات الحزينة مثلما هناك لحظات سعيدة، فحاولي أن تخلصي ذاكرتك وقلبك من كل لحظة شعرت خلالها بالحزن وفكري في عمل أشياء سعيدة في العام الجديد.