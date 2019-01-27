6 طرق عبقرية .. لإتقان مهارات التواصل بالعين

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - لأننا لا نستطيع ان نتخلى عن لغة العيون فى الحوار اليومى لذلك يجب علينا تعلم افضل الطرق لإتقان مهاراتها

تعتبر العيون من اهم طرق التواصل بين البشر.يمكنك من خلالها توصيل الرسالة التى تبغى ان ترسليها الى اى شخص.

من خلال عينيك تستطيعى ان تعطى معلومات إجتماعية لمن تتحدثى او تستمعين اليه.

فمثلا إذا كنت تنظرى الى الطرف ألأخر بتحليق زائد عن الحد فإن هذا يدل أنك شخص عدوانى، اما اذا كنت مقلة فى النظر الى الطرف ألآخر سيدل ذلك على عدم إهتمامك بمن تحاورى، ومن هنا نعلم ان لغة العيون هى مهارة يجب ان نتقنها حتى نكتسب حب و إنتباه الآخرين.

اشخاص لديهم مهارة عالية فى إستخدام لغة العيون

من ألاشخاص الذين يتمتعون بمهارة فى التواصل بالعين هم: البائعين والسياسيين والخطباء .سوف تدرك اهمية لغة العيون عندما تتحدث مع شخص وجها لوجه. وستلاحظ اذا قمتى بإبعاد عينيك عن الشخص الذى تتحدثين اليه انه توقف عن الكلام. اما اذا استمريتى فى النظر اليه فانه يواصل الحديث معك.

السمات الفسيولوجية للغة العيون

يعلم الباعة الجائلون أهمية وتأثير العيون فى لفت انظار المشترين.لذلك يحاولون تركيز انتباههم مع زبائنهم و فهم ما يرغبون فى الحصول عليه.

تأثير لغة العيون على الحديث اليومى

لأننا لا نستطيع ان نتخلى عن لغة العيون فى الحوار اليومى لذلك يجب علينا تعلم افضل الطرق لإتقان مهاراتها. يجب ان تعرفى ان كل موقف يتطلب لغة مناسبة له.

فمثلا إذا كنت فى جدال مع شخص ما فإن النظرة التى تتميز بالتركيز تمنحك قوة فى الحوار، اما إذا كنت ترغبى فى تأجيل الحوار أو إلغائة عليك ان تخفضى عينيك، إذا كنت تحبى شخص ما يجب ان تنظرى اليه بإنتباه و تطيلى النظرة.

6 طرق لتحسين لغة العيون لديك

1-عند التحدث مع مجموعة:

إذا كنت تتحدثين مع مجموعة من الناس فمن المفيد ان تعيريهم إنتباهك بالنظر اليهم بطريقة مباشرة.

احترسى من التركيز مع احد الاشخاص وإهمال الآخرين ، لان هذا سيصرف إنتباه باقى المجموعة عنك.

يجب ان تحولى نظرك الى فرد جديد من المجموعة مع كل كلمة جديدة تقوليها و بهذة الطريقة ستكسبى اهتمام جميع الأفراد أثناء الحديث.

2- عند التحدث مع فرد واحد

من الجيد ان تحافظى على إستمرارية التواصل بالعين عند التحدث مع احد الأشخاص.ولكن انتبهى من ان هذا التركيز إذا زاد عن حدة يمكن ان يعطى إنطباع مزعج او غير مريح للطرف ألآخر، ولتتخلصى من هذة المشكلة قومى بإبعاد نظرك عنه كل 5 ثوان لكن لا تنظرى الى الأسفل بل انظرى الى اعلى او الى الإتجاه أللآخر حتى يعتقد الطرف الآخر انك تحاولى تذكر شىء ما.

3-عند الاستماع الى شخص ما

عندما تتحدثى الى شخص ما فإن الحملقة بشدة اليه يمكن ان تعطى إنطباع سلبى .لذلك قومى بإستخدام (طريقة التواصل الثلاثية) التى تنص على النظر الى احدى عينيى المستمع لمدة 5 ثوان، ثم النظر الى العين الأخرى لمدة 5 ثوان اخرى، ثم الى فمه، وبعد ذلك الى انفه.

وهناك اشياء اخرى للتواصل مثل ألإيمائات وبعض ألأصوات التى تظهر التواصل مثل: نعم ، هم ، او إم...إلخ. حيث تعتبر هذة الإشارات طرق فعاله لإستمرارية التواصل بين المتحدث و المستمع.

4- عند المجادلة

إن القدرة على مجادلة شخص ما هى مهارة فى حد ذاتها. لكى تربحى المجادلة كونى قوية النظرة لأنك اذا انحرف نظرك عن من تجادلى سوف يضعف هذا موقفك وتخسر فى المجادلة، لذا عليك ان تركزى بنظرك على من تجادلى عند إستماعك اليه او عند إستماعه اليك.

اعلمى ان الشخص الذى تجادليه سيحاول ان يقول كلمات يمكن ان تضعف من موقفك او تقلل من شأنك، لذلك لا تهتمى بهذة الكلمات التى يمكن ان تثير غضبك وإبقى هادئة و رابطة الجأش، مع إستمرارالنظراليه وهذة هى الطريقة الفعالة للفوز بالمجادلة.

5- عند محاولة جذب شخص ما اليك

عندما تحاولى ان تجذبى إنتباه شخص ما اليك و تعلميه انك مهتمة به عليك ان تستخدمى عينيك عند التحدث او الإستماع اليه.عندما يتحدث الشخص الذى تحبية يجب ان تغمريه بعينيك. إستمعى بإنتباه الى ما يقوله لك، إبتسمى فى وجهه ولكن فى الوقت المناسب.

إذا شعرت انك تحملقى إلية بشكل زائد انقلى نظرك الى ملامحه ، فمثلا يمكن ان تنظرى الى شفتاه او خديه او انفه ثم اعدى النظرالى عينيه مرة اخرى ان الإبتسام الى الشخص الذى تحب هو شىء هام ولكن يجب ان يحدث عند الضرورة الى ذلك و ليس عند التحدث عن شىء جاد.استمع جيدا اليه ايضا.

6- عند التعامل مع شخص بينك و بينه علاقة حب

تتميز النظرة المشتركة بين المحبين بطابع خاص. فمثلا عندما ينظر كلا من الزوج و الزوجة الى بعضهما البعض يقوم كلا منهما بالتركيز فى عيون الآخر دون ان ينطق اى منهما بكلمة وذلك لأن المحبين يفهمون بعضهم من مجرد النظر و تصل رسالة كلا منهما الى ألآخر. ويخلق هذا ألإسلوب رباط قوى بينهما.و لتجعل عيونك تعبر عن ما بداخلك عليك ان تستخدمى هذا ألإسلوب.

عندما تنظر عينيك الى شريك حياتك تخيل انك تنظر الى ما بداخل روحه وان ارواحكما تتعانق وتفيض حبا وحاول ان تمس بنظرتك اليه إحساسه و روحه وهذا ما يطلق العنان لهرمون ألإدرينالين كى يضفى على عينيك إحساس وافر و صدق مشاعر.