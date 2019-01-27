9 أشياء لا تعرفينها يمكن لمجفف الغسالة القيام بها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - لو كنت تستخدمين مجفف الغسالة لتجفيف الملابس فقط فأنت تفتقدين إلى الكثير من المهام المفيدة التي يمكن أن يفيدك بها المجفف، فتعرفي عليها فيما يلي:

1- يحل محل المكواة

في الغسالة الأوتوماتيك لديك ذر سحري وهو المكواة لفك الكرمشة ويمكنك الضغط عليه عند غسل الملابس ليقوم بكيها بعد التجفيف ويرجع السر في هذا إلى أنه يطلق حرارة أقل من المعتاد في دورة التجفيف العادية ويحولها إلى درجة حرارة باردة في آخر دورة التجفيف للتخلص من الكراميش.

2- يصدر صوت إنذار لو كان هناك خطأ ما

ببعض الغسالات الأوتوماتيك أجهزة استشعار لمراقبة وضع المجفف حيث تصدر تلك الأجهزة إنذار لو تم انسداد المجفف لمنع حدوث حريق.

3- تنقية لحاف السرير

مع الوقت يفقد اللحاف قوامه المنفوش ويتكتل الفيبر بداخله، ولعلاج هذه المشكلة ضعيه داخل المجفف مع عدة كرات من كرات التنس ليستعيد قوامه الأصلي.

4- موفر فائق للكهرباء

لفترة طويلة من الزمن كانت المجففات تسحب كهرباء كثيرة جدا، لكن تم تصنيع غسالات أوتوماتيك جديدة لها قدرة فائقة على توفير ما يتراوح بين 20 إلى 40% من الكهرباء عن الأنواع العادية.

5- تجفيف الأحذية الرياضية

يبدو تجفيف الحذاء الرياضي مهمة صعبة تستغرق الكثير من الوقت، وقد يتلف المجفف لديك، لكن لو تم استخدام رف للتجفيف داخل المجفف يمكنك تجنب الضوضاء التي يحدثها الحذاء الرياضي أو الأضرار.

6- قتل الجراثيم

في معظم مجففات الغسالة الأوتوماتيك حاليا دورة للتعقيم وبالطبع لابد من الاستفادة منها لذا عند غسل ملابس ملوثة بالجراثيم شغلي هذه الدورة لتعقيمها.

7- تجفيف ملابسك الداخلية أو الرقيقة

ليس من الضروري تجفيف ملابسك الداخلية في الهواء لو لم يكن لديك الوقت أوأي ملابس رقيقة، فبداخل الغسالات الحديثة مكان مخصص ومنفصل لتجفيف هذا النوع من الملابس لتجفيفها بدون أن يعرضها لأي ضرر.

8- إنعاش الملابس

لتنقية ملابسك النظيفة المركونة يمكنك وضعها في المجفف واستخدام الماء البارد حيث تقوم الغسالة بتسخين الماء لخلق بخار وتفكيك التجاعيد وإضافة انتعاشة للملابس.

9- لقتل البق

تعتبر حرارة مجفف الغسالة وسيلة طبيعية لقتل البق أو القمل، المهم أن توضع الملابس أو المفارش المصابة في فترة زمنية لا تقل عن 30 دقيقة وبدرجة حرارة عالية لقتل الحشرات.