بالصور .. بدائل جديدة لشجرة الكريسماس التقليدية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - - شجرة بسيطة من الخشب صنعت هذه الشجرة البسيطة من بقايا الأخشاب، ويمكنك عملها بنفسك ووضعها في أي ركن من غرفة المعيشة أو على منضدة، وهذا طبقا لحجمها، كل ما عليك هو إحضار بعض بقايا الأخشاب من أي نجار ومسامير وشاكوش، وابدأي في العمل لخلق شجرة كريسماس جديدة وزينيها كما تشائين.

- شجرة الكتب هل هناك عاشق للكتب داخل منزلك؟ إذًا يمكنك عمل شجرة كتب بوضع الكتب كما في الصورة وإحاطتها ببعض الأضواء والديكورات.

- شجرة تصنعينها بيدك يمكن أن يساعدك الأطفال في صنع شجرة كريسماس بأدوات بسيطة مثل قماش وشريط وصمغ، وبعد الانتهاء منها علقي بعض الألعاب الجميلة على فروعها.

- شجرة من أفرع الشجر يمكنك إحضار بعض أفرع الأشجار الخشبية وتثبيتها بطريقة تعطي شكل شجرة الكريسماس، ثم قومي بتزيينها بالأضواء.

- شجرة من الأفرع الصناعية بدلا من شراء شجرة وقد ارتفعت الأسعار بدرجة كبيرة، يمكنك شراء بعض الأفرع فقط ووضعها داخل مزهرية لديك، وتزيينها بدلاياتك المفضلة وهذا أوفر بكثير.

- عمل فني لشجرة الكريسماس لو لم يكن لديك أي مساحة تسمح لك بوضع شجرة كريسماس، جربي تزيين أي رف لديك برسمة شجرة الكريسماس، أو لصق الشكل الخاص بها ثم زينيها بخيوط أو شرائط.

- شجرة السلم اشتري سلمًا صغيرًا أو اصنعيه بنفسك وعلقي عليه كل الألعاب المفضلة.

- شجرة من خشب الأركيت يمكن صناعة هذه الشجرة من خشب الرقائق أو الأبلاكاش وتقطيعه على شكل شجرة وتثبيتها أو حتى شرائها جاهزة.

- شجرة مرسومة بالطباشير لو كان لديك سبورة يمكنك ببساطة أن ترسمي عليها شجرة كريسماس.