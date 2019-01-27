بالصور .. بدائل جديدة لشجرة الكريسماس التقليدية

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متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - - شجرة بسيطة من الخشب
صنعت هذه الشجرة البسيطة من بقايا الأخشاب، ويمكنك عملها بنفسك ووضعها في أي ركن من غرفة المعيشة أو على منضدة، وهذا طبقا لحجمها، كل ما عليك هو إحضار بعض بقايا الأخشاب من أي نجار ومسامير وشاكوش، وابدأي في العمل لخلق شجرة كريسماس جديدة وزينيها كما تشائين.
- شجرة الكتب
هل هناك عاشق للكتب داخل منزلك؟ إذًا يمكنك عمل شجرة كتب بوضع الكتب كما في الصورة وإحاطتها ببعض الأضواء والديكورات.
- شجرة تصنعينها بيدك
يمكن أن يساعدك الأطفال في صنع شجرة كريسماس بأدوات بسيطة مثل قماش وشريط وصمغ، وبعد الانتهاء منها علقي بعض الألعاب الجميلة على فروعها.
- شجرة من أفرع الشجر
يمكنك إحضار بعض أفرع الأشجار الخشبية وتثبيتها بطريقة تعطي شكل شجرة الكريسماس، ثم قومي بتزيينها بالأضواء.
- شجرة من الأفرع الصناعية
بدلا من شراء شجرة وقد ارتفعت الأسعار بدرجة كبيرة، يمكنك شراء بعض الأفرع فقط ووضعها داخل مزهرية لديك، وتزيينها بدلاياتك المفضلة وهذا أوفر بكثير.
- عمل فني لشجرة الكريسماس
لو لم يكن لديك أي مساحة تسمح لك بوضع شجرة كريسماس، جربي تزيين أي رف لديك برسمة شجرة الكريسماس، أو لصق الشكل الخاص بها ثم زينيها بخيوط أو شرائط.
- شجرة السلم
اشتري سلمًا صغيرًا أو اصنعيه بنفسك وعلقي عليه كل الألعاب المفضلة.
- شجرة من خشب الأركيت
يمكن صناعة هذه الشجرة من خشب الرقائق أو الأبلاكاش وتقطيعه على شكل شجرة وتثبيتها أو حتى شرائها جاهزة.
- شجرة مرسومة بالطباشير
لو كان لديك سبورة يمكنك ببساطة أن ترسمي عليها شجرة كريسماس.
- شجرة من الحصى
يمكنك العثور على بعض الحصى من على الشاطيء أو من أي مكان خاص بمستلزمات البناء لتصميم شجرة كريسماس فريدة، وثبتي هذه الحصوات على شكل شجرة مستخدمة صمغ مناسب، وأضيفي نجم البحر في المقدمة وبعض المكعبات وغيرها من اللمسات الجميلة لتزيين الشجرة.
لو كنت من عشاق التجديد وكسر الطرق التقليدية في تحضير شجرة الكريسماس، إليك بعض الأفكار العبقرية البديلة لشجرة الكريسماس يمكنك استقبال العام الجديد بها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مجلة الجمال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.