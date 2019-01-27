حركاتك تفشى سرك .. لغة جسدك التى تميزك عن الآخرين

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - عليك أن تمارس حركاتك أمام مرآة مما يتيح لك أن ترى الأخطاء التى تقع فيها

إن تحسين لغة الجسد لديك، يضفى عليك مهارة، وجاذبية ويحسن حالتك النفسية، ويمنحك الثقة بالنفس، ولا توجد نصيحة محددة عن كيفية استخدام لغة الجسد, لأن ما تفعله يمكن أن يتم تفسيره بطرق عديدة، ويتوقف على المكان، والشخص الذى تتحدث إليه، فمثلا لايمكن أن تتحدث إلى رئيسك فى العمل بنفس الطريقة التى تتحدث بها إلى فتاة تحبها، ومن هنا نقدم لك بعض الطرق الفعالة لاستخدام لغة جسدك.

أولا: لتغيير لغة جسدك إلى الأحسن يجب أن تكون مدركا تماما كيف تتحرك, عليك أن تلاحظ كيف تقف, كيف تجلس, كيف تستخدم يداك, ورجليك, وماذا تفعل عند التحدث إلى شخص ما.

يجب عليك أن تمارس حركاتك أمام مرآة, يبدو الأمر سخيفا ولكن اعلم أنه لا أحد يراك أثناء فعل ذلك، مما يتيح لك أن ترى الأخطاء التى تقع فيها، ويمكن أن تجلس، وتتخيل كيف يمكن أن تقف أوتجلس بطريقة تشعرك بالثقة والانفتاح، والاسترخاء أو أى شعور تريد أن تحسه.

عليك أيضا أن تلاحظ أصدقائك، أو نجوم السينما المفضلين لديك، والذين تعجبك لغة الجسد لديهم، ويمكن أن تقتبس ما يعجبك فيهم، سيبدو تقليدك لهم فى بداية الأمر كأنك تصطنع ما تفعل، لكن بعد فترة سيبدو الأمر كأنه طبيعى.

تذكر أن أحاسيسك ستكون خلفيتك التى تطغى على تصرفاتك، فمثلا إذا ابتسمت أكثر ستشعر بسعادة أكثر، وإذا جلست مستقيما ستحس بأنك أكثر حيوية وسيطرة على الموقف، و لو أبطأت حركتك ستشعر بالهدوء، سوف تقوم مشاعرك بتعزيز سلوكياتك، ويختفى إحساسك بالغرابة.

نقدم لك هذه النصائح التى ستفيدك فى تعاملاتك اليومية:



1- لا تطو زراعيك أو تضع أحد رجليك فوق الأخرى:

لأن هذا الوضع يعطى انطباعا بأنك شخص هجومى، شديد الحذر، لذلك اترك زراعيك و رجليك تسترخيان.

2- يجب أن تتواصل بعينك أثناء الحوار:

ولكن لا تحملق، وعند التحدث مع عدد من الناس كن متواصلا معهم بعينيك؛ لخلق ترابط فى الحوار، ولكى تتأكد من مدى إنصاتهم لك، واعلم أن الاتصال بالعين إذا زاد عن الحد، أوقل سيبعد الناس عنك، فإذا كنت غير معتاد على ذلك قم بالتدرب عليه.

3-لا تخش أن تجلس، ورجليك مفتوحتين قليلا:

فترك مسافة قليلة بين رجليك، وزراعيك تضفى عليك الثقة والارتياح.

4- اترك أكتافك مرتخية:

فعندما تكون متوترا يظهر هذا على وضع كتفيك، حيث يكونان فى وضع مرتفع للأمام، وحاول أن تسترخى، وأن تفك كتفيك قليلا، وترجعهما للوراء.

5- قم بالإيماءات المناسبة عند تحدثك مع الآخرين:

وحاول أن تومىء كل فترة حتى تشعر الذى امامك أنك مهتم بما يقول، لكن لا تزد الإيماءات حتى لا تبدوا مثل الإنسان الآلى.

6- لا تتهدل فى جلستك واعتدل:

ولكن بشكل مريح، وغير متوتر يمنحك الاسترخاء.

7- تمايل حسب المطلوب:

إذا أردت أن توضح اهتمامك بمن يحدثك مِل نحوه قليلا، أما إذا أردت أن توضح الثقة بالنفس، فمل قليلا للوراء، واعلم أن المبالغة فى الميل للأمام تظهرك وكأنك محتاج, كذلك الميل للوراء بشدة يظهر أنك متغطرس، ومغرور.

8- ابتسم واضحك:

ابتهج، ولا تكن جادا بطريقة مبالغ فيها، ابتسم أواضحك عندما تسمع من محدثك شيئا مضحكا، فالناس يميلون لك عندما تكون إيجابيا، ولا تكن أول من يضحك على نكاته، وابتسم عندما تقدم الى شخص آخر، لكن لا تستمر فى الابتسام حتى لا يعتقد الناس أنك منافق.

9- لا تلمس وجهك أثناء الحديث:

لأن ذلك يظهر أنك متوتر، وأنك تريد أن تنهى الحوار مع من تخاطب.

10- ابق رأسك مرفوعا:

لا تنظر إلى أسفل؛ لأن هذا يقلل من شأنك، واجعل عينيك فى وضع أفقى.

11- أبطىء قليلا فى أفعالك:

فإذا مشيت ببطء قليل يجعلك ذلك تبدو واثقا بنفسك.

12- لا تظهر الملل:

حاول تجنب الحركات التى تظهر أنك شاعر بالملل، أو التوتر، مثل هز رجلك، أوالقرع بأصبعك على المنضدة؛ لأن هذه الحركات توضح أنك غير راض عما يقال.

13- استخدم يداك بثقة أكثر:

فبدلا من استخدام يديك بصورة توضح الملل، مثل هرش وجهك، حاول استخدامهما لتوضيح ما تريد قوله، كأن تستخدم يديك لوصف شىء ما، أو فكرة تريد أن تزيد من أهميتها،ولكن لا تستخدمهما كثيرا لأن هذا يجعلك تبدو مثل المجنون، كمالا تجعل يديك تطيحان فى كل اتجاه, استخدمهما ولكن بتحكم.

14- اخفض مشروبك:

لا تمسك المشروب أو أى شىء آخر أمام صدرك لأن ذلك يجعلك تبدو شديد الحذر، والإنطواء, فعليك أن تخفضه قليلا، أوتمسكه بالقرب من رجليك.

15- كن مدركا أين ينتهى عمودك الفقرى:

يجلس العديد من الناس، وظهرهم فى وضع جيد ومستقيم، فهم يعتقدون أن العمود الفقرى ينتهى عند بداية الرقبة، ولذلك يحنون الرقبة، اعلم أن عمودك الفقرى ينتهى فى مؤخرة رأسك، لذلك اجعل عمودك الفقرى مستقيما.

16- لا تجلس قريبا جدا من الشخص الذى تتحدث إليه:

لا تقترب جدا من الشخص الذى تتحدث معه، واترك له متنفسا من الهواء.

17- المرآة:

عند ارتباطك بشخص آخر يصبح كل منكما مرآة للآخر، وتنطبع معظم الحركات بينكما، لكن لا تحاول أن تكون نسخة كربون منه.

18- كن صاحب موقف إيجابى:

كن هادئا دائما، ومنفتحا، وإيجابيا؛ لأن ما تشعر به سينطبع على لغة جسدك، ويظهر فرقا.

وفي النهاية لك أن تختار ما يعجبك من هذه العادات، وحاول أن تمارسها حتي تتقنها، ثم اختر غيرها، وهكذا، وحاول دائما أن تكرر العادات التي أتقنتها حتي تصبح متمكنا منها.