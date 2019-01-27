اختبار صُعود ونُزول الدَرَج يكشف حالتكِ الصحية.. كيف؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تهدفُ دراسةٌ جديدةٌ أجرتها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب إلى معرفة الحالة الصحية للفرد من خلال صعود ونزول الدرج.

فقد أجريت الدراسة على 12000 شخص تمّ تشخيص إصابتهم بأمراض القلب عن طريق أدائهم على جهاز المشي، ووجدت أن متوسط أعمار الأشخاص الذين تمكّنوا من المشي على الجهاز مرتفعٌ مقارنةً بالأشخاص الذين لم يتمكّنوا من المشي على الجهاز.

كما وجد الباحثون أن نفس النتائج يتمُّ تحقيقها من خلال استخدام الدرج فالأشخاص القادرين على صعود الدرج في دقيقة واحدة كان ذلك مؤشرًا على صحة القلب الجيدة مع انخفاض خطر الوفاة المبكرة.

أمّا الأشخاص الذين فشلوا في ذلك، فتزدادُ لديهم معدلات الوفاة في سن مبكرة، لذلك يحتاجون إلى تغيير نظام الحياة واتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.