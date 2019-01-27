مخاطر حوادث السيارات على الحوامل والأجنة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 12:03 صباحاً - غالباً ما تكون حوادث السيارات مخيفة، ولكن عندما تكون المرأة حاملاً، يزداد الخوف وتزداد الخطورة. من المهم لجميع السائقين أن يعرفوا أن الإجراءات الفورية للأم الحامل بعد حادث سيارة أمر بالغ الأهمية لضمان أفضل علاج ممكن.

في هذا الموضوع تحدثت "الخليج 365 وطفلك" إلى الدكتور عامر الوزان، اختصاصي نسائية وتوليد، في مستشفى نايس كير.



أولاً: النزف داخل الرحم مسبباً الإجهاض؛ أي خسارة الجنين بشكل غير إرادي قبل الأسبوع العشرين من الحمل.

وتشمل أعراض الإجهاض ما يلي:

أولاً: النزيف المهبلي الذي قد يكون غزيراً، أو خفيفا بعد الصدمة.

ثانياً: الألم وهو العلامة الثانية للإجهاض، وقد يكون بشكل ألم عام مثل تشنج الحوض، ومضايقات في البطن.

ثالثاً: ألم مستمر في أسفل الظهر. ويكون العارض الثاني بعد النزف.

من المهم جداً أن نلاحظ أن الألم بعد حادث سيارة قد لا يكون فورياً، ويمكن أن يبدأ بعد بضع ساعات إلى عدة أيام بعد النزيف.

رابعاً: وجود الخثرات الدموية أو الأنسجة التي تخرج من المهبل هو علامة إضافية للإجهاض.



حادث من دون إجهاض

الأعراض المصاحبة للحامل بعد حادث السيارة، قد لا تدل على الإجهاض الكامل، وتكون نتائجها كالآتي:

1 - يظهر تمزق الأغشية الجنينية من خلال تدفق سائل عبر المهبل، ما قد يسبب نقصاناً في حجم رحم الحامل وصغر حجم بطنها.

2 – 50 % من الحالات تتعرض لمخاض وولادة مبكرة أي تقلصات رحمية خلال 48 ساعة؛ أي قبل إتمام الأسبوع الـ 37



آثار حادث السيارة على المولود

إذا استمر الحمل، فقد تتعرض الحامل للمخاطر الآتية:

1 - يأتي وزن الوليد أقل من 1500 غرام، وهو يحدث عند الذكور أكثر من الإناث.

2 - يتوسع البطن بعد كل رضاعة، يرافقه تقيؤ أصفر اللون وإسهال مدمم.

3 - قد تلتهب الشبكية، وتبلغ نسبة المواليد المهددين بالعمى 10% .

4 – 10 % مهددون بفقدان سمع عصبي حاد.

5 - تزداد عندهم نسبة الإصابة باليرقان الوﻻدي، ونقص الدهون بالجسم وهبوط الحرارة، ولذلك لابد من وضعهم في الحاضنة لتنظيم حرارة جسمهم.

6 - ترتفع نسبة حدوث الإنتانات واحتمال الموت الفجائي.



أسباب انفكاك المشيمة بعد الحادث

1 - الصدمة، والدوخة، والضعف، والارتباك، والأرق، والتنفس السريع غير العميق.

2 - تقلصات رحمية منتظمة، وآلام أسفل الظهر أو البطن.

3 - نزف حاد داخل الرحم قد يسبب موت الجنين والأم الحامل.

4 - الولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، وفقدان الدم للأم الحامل.

5 - في الحوادث الشديدة قد يحدث تمزق للرحم خصوصاً إذا سبق للحامل إجراء عمليات قيصرية، أو تعرضت لاستئصال ورم ليفي.

6 - تمزق في الكبد أو الطحال، ويسبب نزفاً داخل البطن، وخطراً كبيراً على الحياة، ويتطلب سرعة التشخيص والعلاج الجراحي بأسرع وقت ممكن.



نصيحة

إذا لم تصابي بأي أعراض خطيرة، فهذا لا يعفيك من زيارة طبيبك فوراً بعد حادث السيارة

فقد تصابين بأعراض بعد ساعات قد تطول، أو أيام أو أسابيع أو أشهر من وقوعه.