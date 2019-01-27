أسماء مواليد تجلب الثروة لأصحابها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 12:03 صباحاً - لا توجد أم على وجه الأرض لا تتمنى أن يكون طفلها من الأثرياء حين يكبر، ولذلك فهي تحرص على أن تختار له اسماً يجلب المال والرزق، فلكل إنسان حظه ونصيبه من اسمه، ولذلك نقدم لك عزيزتي الأم هذه المجموعة من الأسماء التي تجلب الثروة لأصحابها:

ثروت: وهو اسم تركي أصله عربي، والأصل في الكلمة "ثروة".

ثروة: هي المال الوفير وتطلق على البنات.

غنى: تلفظ بكسر الغين وتعني وفرة المال والرزق.

تيد: يعني الهدية أو النعمة وهو اسم إنكليزي.

كنزي: وهو يوحي بثروة وثراء ما يملكه الشخص ويطلق على البنات.

داري: اسم إنكليزي ويرمز إلى الثراء.

ريكي: وهو الفتى الموهوب الذي حاز نعماً كثيرة.

أوديلا: أصله يوناني ويعني الثرية.

بلير: من الأسماء الأسكتلندية العريقة، وقيل أنه يجلب الحظ والثروة لصاحبه، ويعني ساحة المعركة.

هبة: من الأسماء التي تطلق على البنات، وهو يجلب الحظ لهن من المال والزواج.