انت الان تتابع موضوع مهارات التنظيم العاطفي و أهميتها للأطفال والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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التنظيم العاطفي ليس شيئًا نولد به ، الأطفال الصغار ليس لديهم مهارات تنظيمية عاطفية ، و يمكن لعواطفهم التأرجح مثل البندول ، و تعتبر مساعدة أطفالنا على تعلم التنظيم الذاتي واحدة من أهم المهام في تربية الأطفال ، و تتناول هذه المقالة أهمية التنظيم الذاتي العاطفي ، و كيف يتم تطويره و كيف يمكننا مساعدة أطفالنا على اكتساب هذه المهارة الحاسمة.

التنظيم العاطفي

– يتكون التنظيم العاطفي من العمليات الداخلية و الخارجية التي تشارك في بدء و حفظ و تعديل حدوث وشدة والتعبير عن المشاعر.

– لتنظيم العواطف يحتاج المرء لرصد ، و التعرف على العواطف و تكييفها على النحو الأمثل وفقا للوضع الحالي.

– لاحظ أن التكيف العاطفي الأمثل لا يعني دائماً تقليل المشاعر السلبية و زيادة العواطف الإيجابية ، على سبيل المثال عندما يتأذى طفل يمكن للوالدين تنظيم عواطفهم الخاصة لتجربة الحزن و إظهار التعاطف مع الطفل للحصول على الدعم.

– الذكاء العاطفي هو قدرة المرء على إدراك مشاعر الآخرين و تمييزها ، و استخدام تلك المعلومات لتسهيل تفكيره و حل المشكلات ، و التعامل مع العواطف و تنظيمها ، الشخص صاحب الذكاء العاطفي لا يمكن فقط تنظيم الذات ، و لكن أيضا يمكن أن يؤثر على عواطف الآخرين.

أهمية التنظيم الذاتي الانفعالي

لكي تكون ذكيًا عاطفياً ، فإن التنظيم العاطفي هو المطلب الأول والأهم ، ليس هذا فحسب ، بل إن التنظيم العاطفي بحد ذاته له أهمية قصوى بالنسبة لنوعية الحياة لأنه يؤثر على كل جانب من جوانب حياتنا تقريبًا.

العلاقة الأسرية

فالطفل الذي لا يستطيع تنظيم الذات و يبدأ في نوبات الغضب ، و هذا يضع باستمرار عبئًا على العلاقة بين الوالدين والطفل.

العلاقات مع الأقران

– الفشل في تنظيم العواطف يمكن أن يتسبب في قيام الطفل بتطوير شخصيات غير مواتية مثل الغضب أو العدوان أو الانسحاب أو القلق ، الذي يمكن أن يتداخل مع الكفاءة الاجتماعية للطفل.

– إن الطفل الذي يفتقر إلى مهارات تنظيمية عاطفية ، لديه صعوبة في صنع الأصدقاء أو الاحتفاظ بهم.

– قد أظهرت الدراسات في العقود القليلة الماضية أن العلاقة بين الأقران هي عامل مؤثر جدا في نمو الطفل.

– الأطفال الذين يتم رفضهم من قبل أقرانهم معرضون لخطر النتائج السلبية ، مثل الفشل المدرسي و الامراض النفسية وتعاطي المخدرات.

التنظيم العاطفي و الأداء الأكاديمي

– التنظيم العاطفي هو مؤشر قوي على الأداء الأكاديمي ، و تسمح إدارة العاطفة للطالب بالتركيز على الأداء أثناء إجراء التقييمات و الامتحانات ، بدلاً من التعرض للضعف بسبب القلق.

– يتمتع الطلاب الذين يستطيعون التنظيم الذاتي بقدرات أفضل على الاهتمام ، و حل المشكلات اللازمة للعمل الإدراكي.

– تؤدي استراتيجيات ضبط النفس العاطفية الجيدة أيضًا إلى أداء أفضل في المهام التي تنطوي على تأخير الإشباع والتثبيط وتحقيق الأهداف على المدى الطويل.

المرونة و الصحة العقلية و علاقتها بالمهارات التنظيمية

– المهارات التنظيمية العاطفية الفعالة تسمح للطفل أن يتحمل أعباء أعلى ، و يكون الطفل أكثر مرونة عندما يواجه الاضطراب في المنزل أو في المدرسة أو في أي مكان آخر.

– ترتبط العديد من اضطرابات الأطفال السريرية ارتباطًا وثيقًا بالتنظيم العاطفي ، أو بالأحرى عدم التنظيم ، على سبيل المثال يسبب عسر التنظيم العاطفي العديد من المشكلات السلوكية الشائعة في اضطرابات السلوك مثل اضطراب المعارضة ، و الانقسام الخلقي العاطفي هو أيضا عامل خطر كبير في اضطرابات القلق واضطرابات الأكل والاكتئاب السريري.

تجارب الحياة و اكتمال الدماغ

– عندما يولد الأطفال ، فإن أدمغتهم لم تتطور بشكل جيد بعد ، إن تطوير دماغ الطفل يشبه بطريقة ما بناء منزل ، أولا هناك التركيب الجيني ، و تحدد الوراثة خطة أساسية لتطوير دماغ الطفل ، انها بمثابة مخطط للعمارة في الدماغ ، و يلي ذلك التجارب الحياتية التي هي مواد البناء لهذا المنزل الثمين ، و يمكن أن يكون لها تأثير عميق على الأساس التنموي.

– بعض المهارات هي أفضل أو أسهل التعلم خلال فترات معينة في الحياة ، و تسمى هذه الأوقات المثلى بالنقاط الحساسة ، و بعد مرور فترة حساسة من تعلم مهارة ، يكون هناك انخفاض تدريجي في القدرة ، بعدها لا يزال من الممكن اكتساب مهارة جديدة ، و لكن الأمر سيستغرق وقتًا أطول أو أقل احتمالا للوصول إلى الكفاءة المثلى.

– على سبيل المثال يمكن للطفل الصغير أن يتعلم لغة ثانية و يحقق الكفاءة أكثر سهولة من الكبار ، و عندما يصل الأطفال إلى سن البلوغ ، فمن المرجح أن يواجهوا مشكلة في علم الأصوات أو المعالجة النحوية ، لذلك يعتقد أن الفترات الحساسة لاكتساب اللغة الجديدة قبل البلوغ ، لذلك عندما يتعلق الأمر بتطوير التنظيم الذاتي ، فمن الأفضل القيام بذلك في المرة الأولى عندما يكون الأطفال صغارا افضل من إصلاحه في وقت لاحق.