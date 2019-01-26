شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تعلن عن خطط لإنتاج سيارات ذاتية القيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أعلنت شركة جوجل، عن خطط لإنتاج سيارات ذاتية القيادة على نطاق واسع، مما يزيد من إلحاح خطط شركات صناعة السيارات الألمانية، لمراجعة سبل تسريع تطوير سيارات الجيل الثاني، حسب ما نشرته «رويترز».

في الوقت الذي تتسابق فيه «Google» قدمًا، تتطلع شركات تصنيع السيارات الألمانية إلى السير بشكل أسرع على القيادة الذاتية.

وتبحث كبرى شركات صناعة السيارات في ألمانيا، بما في ذلك «بي إم دبليو» و«فولكسفاجن» عن طرق لتسريع تطوير الجيل القادم من السيارات ذاتية القيادة ربما من خلال العمل معا و هيكلة شراكات بينهم، في الوقت الذي تتقدم فيه شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا بخطط لإنتاج مثل هذه السيارات بكميات كبيرة.