شكرا لقرائتكم خبر عن حظر محرك بحث «Microsoft Bing» في الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، صباح اليوم الخميس، أن محرك البحث «Microsoft Bing» يتعذر الوصول إليه في الصين، بعد صدور أمر حكومي بذلك.

وأكدت شركة الاتصالات المملوكة للدولة «تشاينا يونيكوم»، أن الحكومة الصينية أمرت بحظره، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ولم تعلق «Microsoft» حتى الآن على الأمر، ولكنها تفيد أنها تحقق في الأمر.

وإذا تم حظر Bing بالفعل في الصين، فإنه سيصبح ثاني محرك بحث رئيسي يحظر في البلاد، وسحبت «جوجل» محركها ومواقع ويب أخرى في عام 2010، لتجنب الرقابة وأي مساومة لالتزامها بالإنترنت المجاني والمفتوح.

أيضا «فيس بوك» و«تويتر» و«ياهو» من بين آلاف المواقع الإلكترونية التي تم حظرها بالصين، ما يسمى بجدار حماية الصين العظيم.