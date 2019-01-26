شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحذف 7 ملايين موقع من الإنترنت وآلاف التطبيقات من الهواتف المحمولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هيئة الرقابة الإلكترونية الصينية إنها حذفت أكثر من 7 ملايين موقع من على الإنترنت، بالإضافة إلى 9382 تطبيقًا للهواتف المحمولة، وانتقدت تطبيق أخبار التكنولوجيا العملاق «تينسنت» لنشر «معلومات مبتذلة».

وطبقا لما نشرته «رويترز»، قالت هيئة الرقابة على الإنترنت الصينية إنها حذفت أكثر من 7 ملايين موقع من المعلومات على الإنترنت، فضلا عن 9382 تطبيقا للهاتف المحمول، وانتقدت تطبيق أخبار شركة التكنولوجيا العملاقة «تينسنت» لنشر «معلومات مبتذلة»، ولم تستجب «تينسنت» على الفور لطلبات التعليق.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين CAC، في بيان لها، على موقعها على الإنترنت، إن هذا الإجراء جزء من عملية تنظيف لمعلومات غير مقبولة وضارة بدأت هذا الشهر، مضيفًا أنها أغلقت أيضًا 733 موقعًا إلكترونيًا.

يشار إلى أنه تم تشديد السيطرة على الإنترنت في عهد الرئيس شي جين بينغ، وهو جهد تسارع منذ عام 2016، حيث يسعى الحزب الشيوعي الحاكم إلى قمع المعارضة في المشهد الإعلامي، ففي نوفمبر الماضي، قامت CAC بتصفية 9800 من حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية لمزودي الأخبار المستقلين بسبب انتهاكات شملت نشر معلومات ضارة سياسيًا وتزوير تاريخ الحزب الشيوعي.