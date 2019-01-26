شكرا لقرائتكم خبر عن غواصين يسبحون مع واحدة من أكبر القروش البيضاء قبالة هاواي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام فريق من الغواصين لقاءً فريدا من نوعه مع أحد أكبر أسماك القرش البيضاء المسجلة، حسبما نشرته BBC، بعض الغواصين اقتربوا من سمكة قرش الأنثى في المياه قبالة هاواي حتى تمكنوا من لمسها.

ويعتقد أن سمكة القرش الذي يبلغ طوله حوالي 20 قدمًا (6 أمتار) ويزن حوالي 2.5 طن، وضعها أحد الباحثين منذ حوالي 20 عامًا تحت اسم «ديب بلو»، وكانت تجذب إلى المنطقة قبالة الشاطئ الجنوبي في أواهو من قبل جثة حوت العنبر الميت.

وقال أحد الغواصين، أوشن رامسي، إنهم كانوا يصورون أسماك قرش النمر التي تتغذى على الحوت إلى أن وصلت سمكة القرش.

وأضاف: «لقد كانت عملاق لطيف جميل يرغب في استخدام قاربنا كموقع خدش. خرجنا عند شروق الشمس، وبقيت معنا إلى حد كبير طوال اليوم.»

وتابع إن سمك القرش «كبيرة بشكل مثير للصدمة» ويمكن أن تكون حاملاً. يعتقد أن «ديب بلو» تبلغ من العمر 50 عامًا ولديها حساب Twitter خاص بها، إذ نادرًا ما يشاهد القروش البيضاء حول هاواي لأنهم يفضلون البحار الباردة.

وقالت أوشن رامسي إن أسماك القرش البيضاء الكبيرة الحامل الأكبر سنا هي الأكثر أمنا للسباحة قربها ولكنها حذرت من السباحة في أي مكان كانت تتغذى فيه أسماك القرش.

وقالت إن أسماك القرش ستهاجم البشر فقط إذا كانوا فضوليين.

القروش البيضاء

القروش البيضاء